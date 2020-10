Severnokorejskega voditelja premagale solze krivde, opravičil se je državljanom

Poznavalci Severne Koreje ocenjujejo, da se želi Kim Džong Un v globoki krizi, v kateri se je znašla Severna Koreja, predstaviti kot bolj tradicionalen voditelj od svojega očeta, ekscentričnega Kim Džong Ila, poroča STA.

"Kimova skromnost in iskrenost, njegove solze in jecljanje so bili zelo neobičajni celo za nekoga, ki javno prizna napake in ima ustaljen obrazec izražanja," je dejala Rachel Minyoung Lee, nekdanja analitičarka Severne Koreje za ameriško administracijo. Po njenem mnenju je ta govor med ljudmi utrdil njegovo podobo sposobnega in karizmatičnega voditelja, ki ima tudi človeško plat.

Kim je na paradi, na kateri so predstavili novo ogromno medcelinsko balistično raketo, za gospodarske težave v Severni Koreji okrivil mednarodne sankcije, koronsko krizo ter vrsto tajfunov in poplav, ki so opustošili državo.

Kim je ob prevzemu oblasti leta 2011 gospodarski razvoj Severne Koreje postavil v ospredje. Kasneje je vzpostavil oseben odnos z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. A Kimovi načrti glede mednarodne trgovine, infrastrukturnih projektov in drugih ukrepov za gospodarski napredek ovirajo mednarodne sankcije zaradi severnokorejskega jedrskega programa.

Uradno niso potrdili niti enega primera okužbe s koronavirusom

Že tako izolirana Severna Koreja je pred osmimi meseci zaprla svoje meje, da bi se tako obranila pred izbruhom novega koronavirusa v državi. Do zdaj uradno še niso potrdili niti enega primera. Razmere so poleti poslabšali še tajfuni, ki so povzročili poplave in dodatno ogrozili zaloge hrane v obubožani državi.

"Ljudstvo mi je izkazalo zaupanje do neba in do dna morja, a tega nisem vedno upravičil na primeren način," je v govoru poudaril Kim. "Zelo mi je žal zaradi tega," se je opravičil. Ob tem je boj proti novemu koronavirusu in premagovanje drugih izzivov označil za veliko zmago, za katero so zaslužni državljani. "Naši državljani so bili vedno hvaležni naši stranki, a poklon si zaslužijo oni, nihče drug," je dejal.

Leejeva ocenjuje, da je bil Kimov govor na paradi v okviru dogodkov ob 75. obletnici ustanovitve severnokorejske partije namenjen ljudem. Kot je pojasnila, so sicer njegovi govori ob tovrstnih priložnostih ideološko nastrojeni, v ospredju pa je hvaljenje vladajoče partije.