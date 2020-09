Severna Koreja za preprečitev vnosa koronavirusa v državo izdala ukaz o streljanju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Severnokorejske oblasti so izdale "ukaz za streljanje" na meji s Kitajsko, da bi preprečile vnos novega koronavirusa iz te države, je izjavil poveljnik ameriških sil v Južni Koreji Robert Abrams.

Pjongjang, ki zatrjuje, da do zdaj v državi niso potrdili nobene okužbe z novim koronavirusom, je januarja po izbruhu epidemije virusa na Kitajskem zaprl mejo, da bi preprečil vnos virusa v državo. Julija pa so severnokorejski državni mediji poročali, da so oblasti izredno stanje dvignile na najvišjo raven, piše STA.

Zaprte meje pospešile tihotapljenje blaga

Poveljnik ameriških sil v Južni Koreji Abrams je dejal, da se je z zaprtjem meje pospešilo tihotapljenje blaga, zaradi česar so oblasti morale posredovati. Severna Koreja je uvedla novo "varovano območje v širini enega do dveh kilometrov od meje s Kitajsko", je v četrtek na spletni konferenci, ki jo je v Washingtonu organiziral Center za strateške in mednarodne študije, po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Abrams.

Po njegovih besedah so tam navzoče severnokorejske enote za posebne operacije, ki "imajo ukaz za streljanje".

Zaprtje meje je še okrepilo učinke gospodarskih sankcij, uvedenih proti Severni Koreji zaradi njenega jedrskega programa, je dejal in dodal, da se je uvoz iz Kitajske zmanjšal za 85 odstotkov, piše STA.

Foto: Reuters

Abrams v bližnji prihodnosti sicer ne pričakuje večjih provokacij iz Pjongjanga, je pa dejal, da bi lahko Severna Koreja ob praznovanju 75. obletnice ustanovitve vladajoče stranke Kim Džong Una prihodnji mesec pokazala nov sistem orožja. Režim je osredotočen predvsem na to, da si država opomore in da pomaga zmanjšati tveganje za covid-19, je dejal.

Center za strateške mednarodne študije je sicer na svoji spletni strani objavil satelitsko sliko severnokorejske ladjedelnice, za katero njeni strokovnjaki menijo, da kaže dejavnost, ki bi lahko nakazovala priprave na preizkus balistične rakete.

Nov severnokorejski raketni poizkus bi bil še en znak pomanjkanja napredka v pogovorih o denuklearizaciji med ZDA in Pjongjangom, ki so bili zaustavljeni kljub večkratnim sestankom med Kimom in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, poroča AFP, še piše STA.