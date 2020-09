Kim se je opravičil: Žal mi je, da smo ga ubili

Severnokorejski voditelj Kim Jong-un se je opravičil za smrt južnokorejskega uradnika, ki so ga severnokorejski vojaki ustrelili na morju, so danes sporočile oblasti v Južni Koreji. Kim je južnokorejskemu predsedniku Moon Jae-inu poslal pismo, v katerem je zapisal, da se incident ne bi smel zgoditi, so sporočili v Seulu.

Pjongjang je v četrtek sporočil, da so severnokorejski vojaki na morju ustrelili domnevnega južnokorejskega prebežnika, potem ko so ga več ur zasliševali. Truplo moškega naj bi nato zaradi preventivnih ukrepov proti novemu koronavirusu zažgali. 47-letnik naj bi poskušal prebegniti v Severno Korejo, ko so ga našli vojaki. Meja med Korejama je strogo nadzorovana, severnokorejske oblasti pa so izdale "ukaz za streljanje", da bi preprečile vstop koronavirusa v državo, poroča STA.

Kim obžaluje, da je razočaral prebivalce Južne Koreje

V pismu je Kim zapisal, da mu je "zelo žal", ker je "razočaral" Moona in prebivalce Južne Koreje, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočili iz Seula. Uboj je označil za "nepričakovan in sramoten dogodek", so še zapisali v predsedniški pisarni v Seulu. Severna Koreja je predstavila tudi rezultate preiskave incidenta. V njej piše, da so vojaki v moškega, ki je vstopil v severnokorejske vode, nato pa ni razkril identitete in je poskušal pobegniti, izstrelili več kot 10 nabojev, je dejal južnokorejski direktor za nacionalno varnost Suh Hoon.

Pojasnili so tudi, da so zažgali plovilo, na katerem je moški plul. Kot so pojasnili, so čoln sežgali v skladu z nacionalnimi ukrepi za preprečevanje bolezni. Južnokorejski ribiški uradnik je v ponedeljek izginil s svojega patruljnega čolna v bližini mejnega otoka Yeonpyeong. 47-letni oče dveh otrok je za sabo pustil čevlje, vzel pa reševalni jopič. Glede na domneve naj bi poskušal prebegniti, še navaja STA.