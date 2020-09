Severna Koreja v morju ustrelila Južnega Korejca

Severnokorejski vojaki so v morju ustrelili domnevnega južnokorejskega prebežnika, potem ko so ga več ur zasliševali, so danes sporočili južnokorejski vojaški predstavniki. Truplo moškega naj bi nato v okviru preventivnih ukrepov proti novemu koronavirusu zažgali.

Južnokorejski ribiški uradnik je v ponedeljek izginil s svojega patruljnega čolna v bližini mejnega otoka Jeonpjeong. 47-letni oče dveh otrok je za sabo pustil čevlje, vzel pa reševalni jopič. Glede na domneve naj bi poskušal prebegniti, navaja STA.

Najprej so ga več ur zasliševali, nato pa ubili

Po ugotovitvah južnokorejskega obrambnega ministrstva so ga v svojih vodah izčrpanega našle severnokorejske sile in ga s patruljnega čolna dlje časa zasliševale. Visoki predstavnik države naj bi nato odredil, da ga ubijejo. Zatem so vojaki v zaščitni opremi njegovo truplo tudi polili z bencinom in zažgali, so navedli predstavniki južnokorejskega ministrstva, ki menijo, da je šlo pri tem morebiti za ukrep proti širjenju novega koronavirusa, piše STA.

Južna Koreja Sever poziva, naj priskrbi pojasnilo in kaznuje odgovorne

Južna Koreja je po poročanju britanskega BBC še sporočila, da najostreje obsoja "tovrstno brutalno dejanje in poziva Sever, naj priskrbi pojasnilo ter kaznuje odgovorne". Oblasti v Seulu so ob današnji predstavitvi informacij o dogajanju pojasnile, da so do podatkov prišle na podlagi analize različnih obveščevalnih virov. Podrobnosti niso pojasnili, je pa znano, da južnokorejska vojska prestreza radijsko komunikacijo vojaških sil svoje severne sosede.

Prvič po več kot desetletju ubili južnokorejskega državljana

Severnokorejske sile so tokrat prvič po več kot desetletju ubile južnokorejskega državljana. Nazadnje je vojak leta 2008 pri gori Kumgang ubil turista iz Južne Koreje.

V Severni Koreji vladajo izredne razmere v luči pandemije novega koronavirusa - država je zaprla svoje meje, da bi se zaščitila pred virusom. Odnosi med Severno in Južno Korejo so trenutno na mrtvi točki, še piše STA.