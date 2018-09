Barovca sta se že prvo noč predala strastem! #video

Verjeli ali ne, v resničnostnem šovu Bar je bilo že prvo noč zelo vroče in divje. Žiga in Lara, ki sta se v sklopu druge sedmerice sinoči pridružila šovu, se nista mogla upreti drug drugemu.

Že nocoj ne zamudite nove epizode resničnostnega šova Bar! Prva skupna noč je namreč postregla ne le s strastnimi prizori, temveč tudi s prvim prepirom. Ne zamudite – več izveste nocoj ob 21. uri na Planetu!

Žiga in Lara sta se, ko se je vselitvena zabava bližala koncu, umaknila v spalnico. Ker je postelj v stanovanju le sedem, tekmovalcev pa 14, so si jih prvo noč morali deliti, Lara in Žiga pa sta si to noč delila veliko več kot le odejo in vzglavnik.

Najprej se sta začela strastno poljubljati na postelji, ko so stvari postale prevroče za kamere, pa sta se čez glavo pokrila z odejo in skrila. Nato sta se prestavila v kopalnico, kjer sta odvrgla vsa oblačila in so popustile prav vse zavore. Med njima se je vnela takšna strast, da sta očitno pozabila na vse kamere in se povsem predala drug drugemu.

Na neki točki je med njima postalo tako divje, da sta podirala celo omarice in regale, nameščene v kopalnici.

Lara je sicer tik pred vstopom v resničnostni šov Bar končala dolgoletno zvezo. Povedala je, da je fanta, s katerim je bila pet let, pustila predvsem zato, ker je imela dovolj neprestanih prepirov in igranja vloge mame. Več o Lari si preberite TUKAJ!

Nekaj strastnih utrinkov iz stanovanja si lahko ogledate v zgornjem videu, kaj točno se je dogajalo in kako zelo vroče je postalo, pa boste videli ekskluzivno v nocojšnji epizodi Bara – ob 21. uri na Planetu.