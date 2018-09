Kdo se bo nocoj pridružil sedmerici že vseljenih barovcev? #video

Vse aktualne novice o najboljšem Baru na planetu ter v kratkem tudi vpogled v vse kamere v stanovanju in baru spremljajte na spletni strani Bar!

Playboyevo dekle, nekdanji košarkar, igralec, reševalec, hči bivše političarke, mamica dveh otrok in strasten motorist. To je prvih sedem tekmovalcev, ki ste jih spoznali včeraj in so že preživeli prvo noč in prvi dan v šovu. Kdo so, preverite v spodnjem videu.

A za naziv velikega zmagovalca najboljšega Bara na planetu se jih seveda ne bo borilo le sedem. Tako se jim bo že prav kmalu pridružila nova 'pošiljka' tekmovalcev.

Kdo so, izveste kmalu – ob 21. uri na Planetu, ko bo znova v živo potekalo vseljevanje barovk in barovcev. Ne zamudite!

Resničnostni šov BAR lahko na Planetu spremljate od torka do petka ob 21. uri, v soboto pa bo oddaja v živo na sporedu že ob 20. uri.

Spremljajte Bar tudi na spletni strani ter na družbenih omrežjih Facebook in Instagram. Pridružite se debati z uporabo ključne besede #BarPlanet.