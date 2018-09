Prva oddaja Bara: Jasna obležala na rdeči preprogi #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sinoči se je prvih sedem tekmovalcev vselilo v resničnostni šov Bar. Na rdeči preprogi pred barom, ki je na Kongresnem trgu 3, jih je slavnostno sprejela nežnejša polovica voditeljskega para, Jasna Kuljaj. In zabavna, kot je, je tudi tokrat presenetila.

Jasna je tekmovalce pričakala na rdeči preprogi pred vhodom v stavbo, ki bo naslednje tedne njihov novi dom in kjer bodo tudi marljivo delali ter vodili bar. Z vsakim od njih je sproščeno poklepetala, za dodatno mero smeha pa je poskrbela v trenutku, ko se je odločila, da preizkusi reševalsko znanje barovca Mateja. Ta je namreč dolga leta delal kot reševalec in voznik reševalnega vozila.

Vedno zabavna voditeljica se je tako meni nič, tebi nič "zgrudila" na tla in Mateju rekla, naj ji pokaže, kako bi ji pomagal. Ta je nemudoma pokleknil k njej in pokazal, kako se daje prva pomoč nezavestnemu. A Jasna je bila kmalu spet na nogah in je Mateja pobarala, da je sicer odlično odreagiral, a da je ni dal v položaj za nezavestnega. "Ja, saj te nisem mogel dati, če si pa tako motovilila," ji je v smehu odvrnil.

Zabavni trenutek iz vselitve prvih tekmovalcev si lahko ogledate zgoraj. Nocoj pa nikakor ne zamudite vselitve novih tekmovalcev, ki jo boste lahko ob 21. uri v živo spremljali na Planetu!

To je prvih sedem barovcev:

Tudi sicer je večer postregel z veliko zanimivostmi. Stilsko je zagotovo najbolj navdušila Izolanka Noemi, ki je na vselitev prišla v elegantni črni obleki, v kateri je na ogled postavila vitko postavo in dolge noge. Do Jasne se je sprehodila skupaj s Sandijem – navdušencem nad motorji iz Poljčan.

Naslednja sta v Bar vstopila Katarina in Erik. Slednji je verjetno številnim na pogled znan, pa ne vedo prav dobro, kam bi ga dali … Igral je v slovenskem filmu Gremo mi po svoje in v nekaj reklamah. Katarina, ki je svoje natakarske veščine pilila v družinski kavarni, je na včerajšnji oddaji delovala še malce zadržana. Zase pravi, da je delavna in ambiciozna.

Jasni se je nato na rdeči preprogi pridružil še en duo – mamica dveh otrok Karmen iz Prekmurja, ki se je sprva šovu pridružila brez podpore partnerja, a se je nato omehčal tudi on, in že omenjeni nekdanji reševalec Matej.

Kot zadnji od prve sedmerice je v Bar vstopil nekdanji košarkar Gregor Jakhel Kolarević, član zasedbe Buraz. A njegova vselitev ni bila tako gotova, kajti prvih šest že vseljenih barovcev je imelo nalogo, da se odloči, ali ga sprejmejo medse ali ne. K sreči so bili na večer vselitve dobro in nič kaj borbeno razpoloženi, saj so se odločili, da dajo tudi Gregorju priložnost.

Utrinki iz vselitve prvih sedmih tekmovalcev Bara:

S tem se je prva oddaja Bar zaključila, že nocoj pa nas čaka nova vselitev, ki bo prav tako potekala v živo, in sicer ob 21. uri na Planetu.