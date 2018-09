Konec ugibanj: Bar menedžer je Emi Nikočević!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob vselitvi prvih barovcev v najbolj znan BAR v Ljubljani je znano tudi to, kdo jim bo pomagal pri vodenju lokala. Menedžer najbolj vročega bara te jeseni je Emi Nikočević, ki se je nekoč tudi sam preizkusil v vlogi tekmovalca.

V Baru, ki ga že lahko spremljate na Planet TV, se bodo tekmovalci preizkusili v vodenju bara na elitni lokaciji v središču Ljubljane. V priljubljeno žurersko zbirališče na Kongresnem trgu 3 bodo barovci prinesli novo energijo in poskrbeli, da bo BAR najbolj priljubljena družabna točka te jeseni.

Nad barovci in barovkami bo bdel nekdanji tekmovalec Emi Nikočević, ki dobro ve, kako težko je soustvarjati uspešno zgodbo pod budnim očesom kamer. Čeprav Emi do vsakega izziva pristopi z dobro voljo, pa zna biti tudi strog: "Barovce bom poskušal čim bolj motivirati tudi z dobro pohvalo, nagrado, včasih lahko koga doleteti tudi kakšna kazen."

"Izziva se zelo veselim in moram priznati, da mi delo pod pritiskom, načrtovanje, organizacija in vse novosti kar malo ustrezajo. Z veseljem opravljam to delo," še pravi Emi, ki bo znal s svojimi izkušnjami tekmovalcem brez dvoma svetovati tudi glede življenja pred kamerami, ki bodo spremljale vsak njihov korak.

Pridno delo in dobra sposobnost povezovanja se bosta enemu od tekmovalcev na koncu dobro obrestovala, saj bo BAR zapustil bogatejši za 50 tisoč evrov.

Resničnostni šov BAR lahko na Planetu spremljate od torka do petka ob 21. uri, v soboto pa bo oddaja v živo na sporedu že ob 20. uri.

