Bar bosta vodila Jasna Kuljaj in Domen Kumer!

V torek, 4. septembra, ob 21. uri na Planet prihaja težko pričakovan resničnostni šov Bar. Voditeljske niti bosta to sezono v rokah držala stara znanka televizijskih ekranov Jasna Kuljaj in glasbenik Domen Kumer, ki se bo v vlogi voditelja preizkusil prvič.

Poti Jasne Kuljaj in Domna Kumra so se v preteklih letih že križale. Domen je namreč kot glasbenik večkrat gostoval v oddajah, ki jih je v svoji dolgoletni voditeljski karieri vodila Jasna. A tokrat se bosta prvič znašla na isti strani mikrofona. Novega izziva se oba zelo veselita, a malce ju skrbi, da bosta težko prihajala do besede. "Ob najinih preteklih srečanjih sem jaz kot voditeljica govorila, Domen je pa pel. Zdaj bova pa oba govorila, in to zna biti težava," v šali pove Jasna in doda: "No, ampak bolje, da morava oba govoriti, kot da bi morala oba peti. Ker v tem dvojcu zna samo eden peti. In to nisem jaz."

Domen, ki se bo kot voditelj preizkusil prvič, pravi, da treme in strahov nima. "Moj edini strah in trepet je Jasna, ker saj veste, kakšne ste ženske … Nikoli ne veš, na kakšen dan boš naletel – na dober ali slab," se pošali Mariborčan, ki odkrito priznava, da sam izkušenj z gostinstvom ali strežbo nima. "Vedno me je gostinstvo zanimalo, ampak se nikoli nisem ukvarjal z njim. Če bi zdaj moral denimo odnesti poln pladenj pijače od točilnega pulta do mize, ne vem, ali bi zmogel. Mislim, da bi bilo to nevarno za obiskovalce … Zato se bom raje držal vodenja šova."

Podrobnejši intervju z voditeljema resničnostnega šova Bar preberite v nedeljo na Siol.net! Jasna bo med drugim spregovorila o tem, kakšna je bila kot natakarica, Domen pa bo postregel s kakšno zabavno anekdoto z druge strani točilnega pulta.

Jasna in Domen sta voditeljski par resničnostnega šova Bar. Foto: Bojan Puhek

Drugače pa je z Jasno, ki si je v študentskih letih služila denar s strežbo. "Delala sem v Emonski kleti, bila sem za točilnim pultom in pripravljala pijače, ki so jih nato natakarji nosili gostom. In moram vam povedati, da sem bila zelo pridna in vešča. Eden od gostov, ki mi je ostal v spominu, je bil tudi Srečko Katanec s soprogo. Bil je takšen uglajen gospod, vedno je pustil napitnino," se spominja.

