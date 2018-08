Razkrivamo stanovanje, kjer bodo bivali barovci! #video #foto

Ustvarjalci resničnostnega šova Bar so se potrudili, da bi bilo novo domovanje barovcev čim bolj prijetno in domače. Stene v kuhinji in dnevnem prostoru so obarvali v prijetno zeleno, spalni del krasi topla modra barva. Stene poživijo prijetni motivi v okvirjih, tudi zelenja ne manjka. Skrbno izbrano pohištvo, med katerim prevladujejo bela in pastelne barve, daje prostoru še dodaten topli ton - moderni dizajn je uspelo spretni scenografski ekipi odlično vključiti k obokanim, z opekami obloženim stropom.

Fotogalerijo stanovanja si lahko ogledate spodaj.

1 / 33 2 / 33 3 / 33 4 / 33 5 / 33 6 / 33 7 / 33 8 / 33 9 / 33 10 / 33 11 / 33 12 / 33 13 / 33 14 / 33 15 / 33 16 / 33 17 / 33 18 / 33 19 / 33 20 / 33 21 / 33 22 / 33 23 / 33 24 / 33 25 / 33 26 / 33 27 / 33 28 / 33 29 / 33 30 / 33 31 / 33 32 / 33 33 / 33

"Glavna ideja pri opremljanju in urejanju stanovanja je bila čim bolje povezati osnovno geometrijo prostora z osnovnimi tehničnimi zahtevami, ki jih s seboj prinaša 24-urni resničnostni šov, kot je Bar. Morali smo namreč misliti tudi na to, kako namestiti več kot deset kamer po prostoru in zagotoviti primerno svetlobo za snemanje, ne da bi bile te kamere moteče bodisi za tekmovalce bodisi za gledalce. Seveda pa je bila naša naloga narediti prostor, ki v osnovi nima dnevne svetlobe, čim bolj svetel in prijeten za bivanje tekmovalcev," nam je pojasnil scenograf Aleksander Cvijanović in dodal: "Želimo si, da bi bilo stanovanje prostor, kamor se bodo barovci z veseljem vračali po dolgih delovnih dnevih, kjer se bodo počutili prijetno in kjer si bodo nabrali novih moči in pozitivne energije za naslednji delovni dan."

Na hitro se lahko po stanovanju, ki bo dolge tedne dom barovcev, sprehodite prek ogleda spodnjega videa. Podrobnejšo videoreportažo o stanovanju pa si lahko ogledate v današnji oddaji Poletni Dan. ob 17.25 na Planetu!

Vse novice, povezane z resničnostnim šovom Bar, lahko spremljate TUKAJ! Na strani na Facebooku pa se lahko pridružite tudi debati z uporabo ključne besede #BarPlanet.