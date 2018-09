To so tekmovalci, ki vstopajo v Bar #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Le še en dan nas loči od začetka najboljšega Bara v Sloveniji. V šov bodo že jutri vstopili prvi tekmovalci. Kdo so, kako so videti, kaj imajo radi in česa ne marajo, katere so njihove šibke in katere močne točke ter kakšne so njihove nenavadne in zanimive življenjske zgodbe, s katerimi so prepričali komisijo o vstopu v šov? Sledi nekaj namigov o tekmovalcih, ki se bodo javnosti prvič predstavili jutri v oddaji Bar ob 21. uri na Planet TV.

1. Mama dveh otrok, ki ima svojo okrepčevalnico. Je v razmerju, partner pa je pri odločitvi za sodelovanje v Baru ne podpira. Ne mara žensk, ki se imajo za lepe.

2. Tipična škorpijonka zase pravi, da je nekaj posebnega. Je podpornica poštene igre in to pričakuje tudi v Baru. Njen cilj je, da se izkaže v svoji delavnosti. Ne mara arogantnih ljudi in brez razloga nesramnih žensk.

3. Je samozavestna in brez dlake na jeziku. Zna poprijeti za vsako delo, če je treba, položi tudi laminat. Kamere je ne motijo in morda bo v šovu pokazala tudi škorpijona, ki ga ima vtetoviranega na zadnjici.

4. "Od mene boste dobili vse, kar si želite, saj je Bar že tri leta moja največja želja." Želi si vpeljati nove smernice v gostinstvo in odpreti lastno verigo lokalov. Rad ima starejše ženske.

5. Je zelo neposreden, ne mara ljudi, ki stvari ne povedo v obraz. Tudi golota zanj ni sramota. Boji se pajkov in kač. Zase pravi, da je velik šarmer in zapeljivec, ki zna osvojiti žensko.

6. Levinja po horoskopu ne mara ljudi, ki so ukazovalni. Rada je v moški družbi, odkrito tudi priznava, da je varala fanta. Z ljubeznijo v Baru ne bi imela težav, v prostem času pa trenira ples ob drogu.

7. Ne mara ljudi, ki ji vsiljujejo svoj prav, in afnastih žensk. Ko izgubi nadzor, običajno kriči in loputa z vrati. Izkušnje z resničnostnimi šovi že ima, saj je v enem od njih že nastopila.

8. Že od svojega 12. leta dela v gostinstvu. Pri sodelovanju v Baru jo močno podpirajo tudi starši. Življenja v hiši s sotekmovalci se ne boji, saj je vajena številnih ljudi okoli sebe: ima šest sester.

9. Je mirovnik, ki se zna postaviti zase. Ko kaj spije, postane zabavljač, všeč so mu temnolaske, v prostem času pa je strasten nogometaš in motorist.

10. Rada ima tujce in temnopolte moške, medtem ko s Slovenci ne mara hoditi na zmenke. Priznava, da se težko nadzoruje in da pogosto tudi kriči. Veliko ji pomeni tatu, levo roko pa želi ohraniti brez poslikav, da bo "čista" za poročni prstan.

11. Doživel in videl je veliko, zato je prepričan, da ga nič in nihče v Baru ne bo mogel spraviti iz tira. Ima nekaj izkušenj v gostinstvu, rad pa tudi imitira znane osebe. Je žurer in kameleon, ki slavo postavlja pred denar.

12. Pravi, da jo je odkritost v življenju večkrat tepla, zato bo v Baru najprej direktna, kasneje pa bo začela taktizirati. Boji se teme in tega, da bi bila sama v gozdu. Je temperamentno dekle, ki se prepira in brez težav tudi stepe.

13. Pravi, da je deloholičarka, ki med tednom dela v dnevnem lokalu, med konci tedna pa tudi ponoči. Všeč so ji moški z brado, modrimi očmi in tatuji, tudi sama jih ima več. Njena posebnost je, da zna obvladati pijance.

14. Je kuhar, ki glede na slabe pretekle izkušnje – zveze so trajale največ en mesec – zdaj upa na dolgo in uspešno zvezo. Čeprav žura manj kot včasih, pravi, da še vedno zna. Je zabavljač s smislom za humor, boji pa se zobozdravnikov.

15. "Bil sem predvsem na drugi strani točilnega pulta," priznava nekdanji profesionalni košarkar, ki veliko svojega časa preživi na fitnesu, kjer dela kot osebni trener. V življenju se želi čim bolj posvetiti boju proti kokainu.

16. Je velik žurer, ki rad pleše, poje in igra kitaro. Treme pred kamerami nima, saj je igral v slovenskem filmu in nastopal v nekaj reklamah, kjer si je pridobil izkušnje. Priznava, da se pri dekletih težko nadzira in da ne zna reči ne.

