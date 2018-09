Vsak hip se bo začelo: v Bar se bodo vselili prvi tekmovalci!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob 20. uri bo najprej na sporedu posebna oddaja, v kateri boste videli, kako je potekala prenova bara, ter si ogledali najbolj nepozabne trenutke z avdicij. Ob 21. uri sledi vselitev prvih tekmovalcev, ki jo boste lahko na Planetu spremljali v živo.

Dolgih 20 tednov bo v resničnostnem šovu Bar potekal neusmiljen boj za najboljšega, za velikega zmagovalca, ki bo domov odnesel 50 tisoč evrov denarne nagrade. In bitka se začne nocoj.

Priprave na resničnostni šov, ki ga boste lahko z nakupom dostopov 24 ur na dan spremljali prek 16 kamer, so potekale dolge tedne. Produkcijska ekipa je morala namreč prenoviti tako stanovanje, ki bo v prihodnjih 20 tednih dom tekmovalcev, kot tudi sam lokal.

Kar dva meseca od prevzema prostorov do danes je trajala prenova, kako je potekala, pa si boste lahko ogledali v posebni oddaji ob 20. uri na Planetu. "Da smo prostore opremili s kamerami – po baru in stanovanju smo jih namestili celo čez 30 –, smo porabili več kot deset kilometrov električnih kablov," je pojasnil producent Nemanja Mićić. Tudi ustvarjalna in produkcijska ekipa, ki skrbi za takšen šov, je precej velika. Šteje namreč več kot sto ljudi.

A vse priprave so zdaj končane, kajti napočil je trenutek, da se najboljši Bar na planetu začne. Po posebni oddaji ob 20. uri namreč sledi vselitev prvih tekmovalcev, ki jo lahko na Planetu spremljate v živo. Ne zamudite!