Emi priskočil na pomoč barovcem #video

Danes gre zares. Bitka za velikega zmagovalca nove sezone Bara na Planetu in s tem za glavno nagrado 50.000 evrov se začenja nocoj. Ob 21. uri boste lahko v živo spremljali vselitev prvih tekmovalcev, še prej, ob 20. uri, pa bo na sporedu posebna oddaja, kjer boste videli, kako je potekala prenova bara. Pri njej je sodeloval tudi nekdanji barovec Emi. Kakšna bo pravzaprav njegova vloga v šovu?

Vedno nasmejanega Emija Nikočevića ste lahko spremljali že v prvi sezoni resničnostnega šova Bar na Planetu, ko je bil eden od tekmovalcev. Ker je na lastni koži preizkusil, kako je biti del takšnega šova, se je kot eden od žirantov udeležil tudi avdicij v živo za letošnji Bar in sodeloval pri izboru tekmovalcev.

Kakšna bo v resničnostnem šovu Bar vloga Emija, vam razkrijemo že nocoj, in sicer v novički na spletni strani Bar!

In ko je bilo treba zavihati rokave ter pomagati, da bodo barovci v novem baru uspešno poslovali in uporabljali najsodobnejšo IT-tehnologijo, je nemudoma na pomoč poklical Telekom Slovenije. Ekipa je na lokacijo prinesla vse, kar lokal potrebuje za nemoteno delovanje - med drugim izredno močen WiFi, stacionaren telefon za naročila, najsodobnejše televizije in blagajne za delo na terenu. Svetovalec je Emiju predlagal, da te storitve prejme v poslovnem paketu, ki mu omogoča še mnogo dodatnih ugodnosti.

Kako se je vedno zabavni Emi znašel pri tehničnem posodabljanju Bara, preverite v zgoraj priloženem videu. Kako je potekal celoten postopek in prenova bara, pa si oglejte nocoj v posebni oddaji, ki bo na sporedu ob 20. uri, ob 21. uri pa ne zamudite vselitve prvih tekmovalcev, ki jo lahko na Planetu spremljate v živo!