Vselitev tekmovalcev v BAR bomo nocoj spremljali v živo!

Resničnostni šov BAR bo že nocoj, 4. septembra, poskrbel za vročo noč, saj bomo na Planetu v živo spremljali vselitev prvih tekmovalcev. Spoznali bomo obraze in imena posameznikov, ki bodo prihodnje mesece preživeli za točilnim pultom in pod budnim očesom kamer, na Planetu pa bomo videli tudi njihove družine in navijače ter opazovali prve odzive ob prihodu v bar in v stanovanje …

Še pred tem bomo nocoj ob 20. uri v oddaji Bar pred Barom pokazali, kako so obnovili bar, ki bo krojil družabno življenje letošnje jeseni. Pokazali bomo tudi najbolj zanimive trenutke z avdicij in predstavili menedžerja bara.

V resničnostnem šovu Bar bodo morali tekmovalci sodelovati in voditi najboljši Bar, hkrati pa bodo morali tudi skupaj živeti in tekmovati med seboj, saj bo na koncu le eden Bar zapustil bogatejši za 50 tisoč evrov.

Foto: Bojan Puhek Bar ima prvič tudi voditeljski dvojec, saj bosta resničnostni šov vodila Jasna Kuljaj in Domen Kumer, ki tekmovalcem svetujeta, naj se posvetijo delu. "Držijo naj se svojega cilja," pravi Domen, Jasna pa dodaja: "Do zmage bo prišel nekdo, ki bo pokazal dovolj gostinskega znanja, hkrati pa dovolj medčloveškega čuta, da ga ne bodo prehitro vrgli ven."

BAR lahko na Planetu ujamete od torka do petka ob 21. uri, oddaja v živo pa bo v soboto ob 20. uri.