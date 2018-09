Tako noro je videti notranjost Bara! #foto

Energične barve za vzdušje. Disko krogla za nostalgijo. Glasba za seksi plesne korake. Pridih drznega podzemlja in najbolj dinamičen kolektiv za šankom. Bar v središču mesta Ljubljane odpira svoja vrata v noro zabavo resničnostnega sveta.

Njegovo vodenje in vajeti bodo že v tem tednu prevzeli novopečeni barovci, ki jih čaka napeta in razburljiva resničnostnega zgodba, skozi katero bodo mogli pokazati in dokazati ne le svoje barovske veščine, ampak tudi sposobnost komuniciranja z novimi obrazi. Pri tem jih bodo 24 ur na dan spremljale kamere, ki ne bodo izpustile niti najbolj skritega kotička njihovega novega bivalnega in delavnega okolja, v katerega lahko pokukate v fotogaleriji.

Prvo epizodo resničnostnega šova Bar si lahko ogledate na Planetu v torek, 4. septembra, ob 21. uri. Vse novice, povezane z Barom, pa spremljajte TUKAJ in se pridružite tudi debati na strani na Facebooku z uporabo ključne besede #BarPlanet.