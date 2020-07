Nekdanja Barovka se je poročila #foto

Noemi, ki zdaj nosi priimek Johnson, je na Instagramu v ganljivem zapisu priznala, da je bila njuna zveza polna težkih preizkušenj, in da sta imela veliko vzponov in padcev, nekaj nesoglasij med njima je bilo tudi zaradi njenega vstopa v resničnostni šov, saj je Joshuo mučilo ljubosumje.

Zvezo sta vmes za nekaj časa tudi prekinila, v času koronakrize pa se je par ponovno zbližal s pomočjo družbenih omrežij. Spoznala sta, da drug brez drugega enostavno ne moreta in začela načrtovati poroko.

Noemi je prepričana, da so jima ravno številne čeri na skupni poti pomagale, da je njuna zveza zdaj še trdnejša in da sta skupaj duhovno zrasla. "Nikoli ne bom pozabila, kako sem si po enem tednu od najinega prvega srečanja rekla: "To je moški, s katerim se bom poročila." In po dveh letih držim za roko moškega, v katerega sem se zaljubila že po prvem pogovoru," je zapisala.

Zapleti zaradi koronavirusa

Načrtovanje poroke v času koronakrize, še posebej, če dva živita na različnih kontinentih, je vse prej kot lahka naloga. Čeprav je Joshua že imel rezerviran let, pa so se ukrepi na Hrvaškem za državljane držav izven Evropske unije praktično čez noč zaostrili, kar je njune načrte postavilo na kocko.

Po nekaj dneh velike negotovosti, ali bo poroka sploh lahko izpeljana, je par naposled le našel način, da je Joshua pravočasno prišel v Umag in opravil vsa potrebna testiranja. Mladoporočenca sta nato usodni da dahnila v krogu ožje družine. Nekaj utrinkov s poroke si lahko ogledate tudi v spodnjem videu.

