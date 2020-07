Po smrti legendarnega voditelja se oboževalci spominjajo kultne epizode Milijonarja #video

Po smrti Regisa Philbina oboževalci na spletu v spomin na televizijskega voditelja delijo najljubše trenutke iz njegove 60-letne kariere. Njegovo kariero je močno zaznamovalo tudi vodenje kviza Milijonar.

Ena najbolj kultnih oddaj je bila vsekakor tista, v kateri je 31-letni John Carpenter iz Connecticuta gledalce je navdušil s tem, da je "klic v sili" pri zadnjem vprašanju porabil samo zato, da je očetu povedal, da bo osvojil milijon dolarjev.

"Zdravo, oče. V resnici ne potrebujem tvoje pomoči," je dejal očetu na telefonski liniji, pri tem pa se je legendarni voditelj že nasmihal. "Hotel sem ti samo povedati, da bom osvojil milijon dolarjev." S tem je Carpenter postal prvi dobitnik glavne nagrade v zgodovini kviza, oddaja pa se je zapisala kot ena najbolj kultnih. Več v zgornjem videu.

