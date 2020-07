Umrl legendarni ameriški voditelj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novico o smrti je potrdila Philbinova družina, ta mesec pa bi sicer praznoval 89. rojstni dan. "Z veliko žalostjo sporočamo, da je naš ljubljeni Regis Philbin umrl včeraj," so v izjavi za ameriško revijo People Magazine sporočili njegovi bližnji.

Philbin je zaslovel z vodenjem oddaja Live!, ki jo je vodil od leta 1988 pa do leta 2011. Od leta 1999 pa do 2002 je vodil tudi kviz Lepo je biti milijonar, njegovo vprašanje: "Je to vaš zadnji odgovor?" pa je postala vseameriška fraza. Philbin je tudi prejemnik emmyja za življenjsko delo.

Philbin je bil dvakrat poročen. Najprej s Catherine Faylen, s katero ima hčerko Amy in že pokojnega sina Daniela, nato pa z Joy, s katero je imel dve hčerki.