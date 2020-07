Tetovaža Slovenke navdušila zvezdnico in ameriške medije #video

Telenovela Esmeralda, ki jo trenutno lahko spremljate tudi na Planetu, je navdušila številne gledalce po svetu in igralka Leticia Calderon je prav zaradi te vloge dobila številne oboževalce. Med najbolj zveste vsekakor lahko štejemo Slovenko, ki se je pred dnevi odločila za tetovažo s podobo igralke in njenim avtogramom. O nenavadnemu poklonu mehiški zvezdnici, ki je prava umetnina, so poročali tudi ameriški mediji, namenjeni špansko govorečim gledalcem, navdušenja pa ni skrivala niti igralka, ki je tetovažo delila na svojem profilu na Instagramu.

Igralka Leticia Calderon je 15. julija letos dopolnila 52 let, ob tem pa prejela verjetno najbolj nepričakovano darilo v svojem življenju.

Slovenka Iris Nicole, ki je velika oboževalka igralke vse od časov, ko je bila telenovela Esmeralda v Sloveniji prvič predvajana in ko je mehiška zvezdnica našo državo tudi obiskala, se je igralki poklonila s prav posebno tetovažo, o čemer je poročala tudi ameriška televizijska postaja, ki je namenjena špansko govorečim gledalcem. Iris je za oddajo povedala, da si je zaželela posebno darilo – tetovažo.

"Leticio imam tako zelo rada, da tega ne kažem samo z besedami, ampak tudi z dejanji. Zelo sem vesela, da sem naredila to potezo. Še vedno se spominjam dneva, ko je igralka obiskala Slovenijo in povzročila pravo evforijo."

"Zavedam se, da je tetovaža nekaj, kar me bo spremljajo vse življenje, ampak igralko zelo občudujem in to je bilo obdobje, ko je bila moja družina zelo povezana. Dedek, babica in preostala družina se je zbrala pred televizijo in gledala Esmeraldo. Prav Esmeralda je v Slovenijo prinesla tudi nekaj španske kulture, ki je čudovita," je še povedala slovenska oboževalka Leticie Calderon.

Svojevrstna umetnina je svojo pot našla tudi do same igralke, ki je bila nad njo tako navdušena, da je video nastajanja tetovaže delila tudi na svojem profilu na Instagramu, ob tem pa se ni pozabila zahvaliti svoji slovenski oboževalki.

"Zelo me je presenetila njena poteza, ki je vredna občudovanja, saj je več ur trpela, da je prišla do te tetovaže. Sem zelo hvaležna in počaščena hkrati," je povedala Leticia Calderon.

Tudi igralkini sledilci so tetovaži namenili veliko pohval in pozitivnih komentarjev.

