Tako je bila videti zvezdnica kot otrok #foto

Slike zvezdnikov iz otroških let so vedno zanimive. Nekatere je lahko prepoznati, pri drugih pa se nam niti sanja ne, kdo bi to lahko bil. Vam je pri zgornji fotografiji uspelo ugotoviti, da gre za eno najbolj priljubljenih igralk iz mehiških telenovel?

Leticia Calderon, ki jo trenutno na Planetu lahko spremljate v nepozabni telenoveli Esmeralda, je zelo dejavna tudi na družbenih omrežjih, saj verjame, da je to eden od najboljših načinov, da je v stiku s svojimi številnimi oboževalci.

Pred časom je priznala, da so ji oboževalci v zgodnji karieri sicer predstavljali nadlogo in potrato časa, dokler prav zaradi vloge Esmeralde ni spoznala, da ima telenovela dejansko močan vpliv na življenja gledalcev. Med dogodki, ki so se je najbolj dotaknili, je bilo srečanje s slepimi otroki.

To je eden od glavnih razlogov, da zdaj zvezdnica na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram deli tudi fotografije in videoposnetke iz svojega zasebnega življenja. Tako je objavila tudi fotografijo iz svojega otroštva, na kateri je v naročju očeta. Prav njemu je to objavo tudi posvetila.

Zanimivo je, da so zvesti oboževalci na sliki opazili še eno osebo. Po njihovem mnenju je ženska v ozadju na videz zelo podobna igralki, zato so jo vprašali, ali je to njena mama. Igralka se je v odgovoru najprej nasmejala, nato pa odvrnila, da je to res njena mama.

