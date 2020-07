To so še nikoli objavljene fotografije iz zakulisja snemanja Esmeralde #foto

Pred dnevi je priljubljena mehiška igralka na svojem Instagram profilu presenetila z objavo, polno nostalgije, s katero je želela spomniti na 23. obletnico od prvega prihoda Esmeralde na televizijske zaslone.

Svojim sledilcem je s serijo še nikoli objavljenih fotografiji ponudila ekskluziven vpogled v zakulisje snemanja nepozabne telenovele, ki je navdušila gledalce po vsem svetu, tudi slovenske. Tudi sicer gre pri telenoveli Esmeralda za enega od najuspešnejših tovrstnih televizijskih projektov v zgodovini mehiške televizije.

Na enajstih objavljenih slikah lahko vidimo Leticio Calderon med snemanjem prizorov in tudi med druženjem s soigralci in drugimi člani snemalne ekipe.

Serija fotografij, ki je navdušila oboževalce priljubljene mehiške telenovele:

Fotografije so takoj navdušile oboževalce telenovele, ob tem pa so se spominjali časov, ko so na televizijskih sprejemnikih lahko spremljali to napeto ljubezensko zgodbo.

Ob tem pa niso pozabili pohvaliti igralkinega takratnega in tudi zdajšnjega videza. V enem od komentarjev je ena od sledilk celo zapisala, da je po glavnem liku v telenoveli celo poimenovala svojo hčerko.

Telenovelo Esmeralda lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 17. uri.