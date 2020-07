Premiera meseca je film Svaka na patrulji

V soboto, 25. julija, bo na Planetu ob 20. uri komična kriminalka Svaka na patrulji (Ride Along), ob 22. uri pa sledi še z oskarjem nagrajena biografska drama Teorija vsega (The Theory of Everything). Oba filma bosta na slovenskih televizijah predvajana premierno.

V filmu Svaka pod krinko (Ride Along) moči združita Kevin Hart in Ice Cube. Hart je šolski varnostnik Ben, ki se zadnji dve leti skuša dokazati dekletovemu bratu, odlikovanemu policijskemu detektivu Jamesu, ki ga igra Ice Cube. James meni, da je Ben le domišljavi gobezdač, zasvojen z videoigrami. Ko Bena končno sprejmejo na policijsko akademijo, ga James povabi s seboj na službeno patruljo, da bi ga prestrašil in preveril, ali bo res zanesljiv zaščitnik njegove ljubljene sestre. Priložnostna sodelavca se zapleteta v najnovejši Jamesov primer, ko naj bi s preiskavo pod krinko prišel na sled zloglasnemu mamilarskemu šefu. Policist bo odkril, da je lahko hitri jezik njegovega nesojenega svaka enako nevaren kot svinčeni naboji, izstreljeni proti njima …

Kevin Hart in Ice Cube v filmu Svaka na patrulji

Komični akcijski film, v katerem igrata tudi John Leguizamo in Laurence Fishburne, je bil še posebno dobro sprejet pri občinstvu in je ob 25-milijonskem proračunu zaslužil več kot 153 milijonov ameriških dolarjev. Kevin Hart je na podelitvi nagrad Teen Choice prejel nagrado za najboljšega igralca v komediji, skupaj z Iceom Cubeom pa sta bila nominirana tudi za nagrado najboljšega filmskega dua po izboru filmskih nagrad MTV.

Isti večer si bomo lahko na Planetu ogledali še eno tv-premiero, saj bo na sporedu odlična drama Teorija vsega (The Theory of Everything). Glavno vlogo v biografskem filmu o življenju enega največjih človeških umov Stephena Hawkinga igra izvrstni Eddie Redmayne, ki je bil za odlično upodobitev nagrajen tudi z oskarjem, bafto, zlatim globusom in nagrado igralskega ceha. Film je bil za oskarja nominiran še v štirih kategorijah, tudi za najboljši celovečerec leta, glavno igralko (Felicity Jones) in prirejeni scenarij.

Zgodba nam predstavi mladega nadarjenega fizika, ki se na univerzi zaljubi v prikupno Jane, toda življenjske načrte mu prekriža bolezen gibalnih nevronov, ki ga prične ovirati pri vsakdanjih opravilih. Kljub temu ga Jane ne zapusti, temveč ga spodbuja pri novih fizikalnih teorijah, s katerimi osupne svet in na novo zariše naše poznavanje vesolja. Čeprav ga bolezen naposled posadi v voziček in oropa glasu, Stephen kljubuje vsem pričakovanjem in vztraja na svoji poti do uspehov.

Svaka pod krinko sta filmska tv-premiera meseca in bosta na Planetu v soboto, 25. julija, ob 20. uri.



Ob 22. uri sledi še drama Teorija vsega, ki bo prav tako na sporedu premierno.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.