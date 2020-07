Gušto iz Ene žlahtne štorije zdaj poje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu lahko od ponedeljka do petka ob 21. uri spremljamo dva dela Ene žlahtne štorije zapored in tako obudimo spomin na priljubljeno zgodbo, ki je navdušila slovensko občinstvo. Ob tej priložnosti smo tudi preverili, kaj danes počne Primož Forte, ki igra priljubljenega Gušta ...

Priljubljeni lik iz Ene žlahtne štorije, vsem dobro znani Avguštin Rebula, po domače Gušto, je televizijske zaslone zamenjal za gledališke odre. Podal se je v svet muzikala, ker zelo rad poje. Zmotili smo ga kar med vajami v gledališču, saj nas je zanimalo, kako se znajde v novi vlogi.

"Pravijo, da imam dober občutek za ritem"

" Za ples in koreografske točke nimam ravno idealne postave, ampak se potrudim in pravijo, da imam dober občutek za ritem in muzikaličnost. Muzikal pa je kombinacija vseh teh stvari," pravi igralec Primož Forte.

Trenutno nastopa v predstavi Stoletje muzikala v Gledališču Koper. Tam se vse bolj zavedajo, da muzikal ne pomeni samo glasbene komedije, zato so zdaj naredili še korak naprej in občinstvu ponudili celoto. Komedija, glasba, vokalni interpreti v enem in ples pa pomenijo več dela za igralce.

Ples je bil pravi izziv tudi za Primoža, saj so koreografske točke kar zahtevne. "Mislim, da smo v slabem mesecu dni opravili veliko delo. In vsi smo tudi izgubili kakšen kilogramček, kar je bilo vsaj zame dobrodošlo po obdobju karantene," še doda.

Čeprav se je kot Gušto v Eni žlahtni štoriji priljubil velikemu delu občinstva, priznava, da je med snemanjem zelo vzljubil delo na televiziji, a gledališče ostaja njegova prva ljubezen.

V seriji se Gušto preseli k zaročenki Zali na Gredič v Brda, kjer se prepletajo različne zgodbe in ljubezni, tako da ima Primož lepe spomine na obdobje snemanja tam. Foto: Planet TV

"V obdobju po koncu snemanja Štorije sta se rodila najprej Olivija in pozneje Voranc, tako da sem bil, razen seveda službenih obveznosti v gledališču, večino časa 100-odstotni 'tatko'. Zdaj ko sta otroka že malo zrasla, pa priznam, da me občasno že zamika, da bi s kakšno dobro ekipo spet kaj zanimivega ušpičili na televiziji."

Trenutno pa lahko Gušta in preostalo zasedbo Ene žlahtne štorije spremljate vsak delavnik ob 21. uri.

