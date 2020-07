Vroča sobota s filmom Hitri in drzni 7

Hitri dirkalniki, neustrašni vozniki in mična dekleta se vračajo na velika platna v nadaljevanju zgodbe o drznem vozniku Dominicu in njegovih dirkaških prijateljih. Po smrti kriminalca Owena se Dominic s svojo ekipo lahko vrne v ZDA in zaživi običajno življenje, toda načrte jim prekriža Owenov maščevalni brat Ian. Ta najprej v Tokiu odstrani Dominicovega prijatelja Hana, pod rušo pa želi spraviti tudi druge člane hitre druščine. Dominic mora zato prijatelje prepričati, da se mu še enkrat pridružijo v norih avtomobilskih dirkah in vrtoglavih dirkaških podvigih, da bi prekrižali Ianove načrte.

Paul Walker in Vin Diesel v filmu Hitri in drzni 7

Sedmi del Hitrih in drznih je hkrati zadnji s Paulom Walkerjem, ki je novembra 2013 umrl v prometni nesreči. Film je premiero doživel leta 2015, Walkerju pa so se soigralci in ustvarjalci filma poklonili s posebnim posvetilom na koncu filma ter s pesmijo See You Again, ki sta jo ustvarila Wiz Khalifa in Charlie Puth.

Tako kot vsi dozdajšnji filmi franšize Hitri in drzni je bil tudi sedmi del velika uspešnica. S predvajanjem po svetu je zaslužil več kot 1,5 milijarde dolarjev in je osmi najbolj dobičkonosni film vseh časov.

Hitri in drzni 7 bodo na Planetu v soboto, ob 20. uri, ob 22.30 pa sledi še zgodovinska drama Elizabeta: Zlata doba s Cate Blanchett.

