To je postavno dekle priljubljenega osebnega trenerja #foto

Osebnega trenerja Andreja Milutinoviča so lahko televizijski gledalci pobliže spoznali v oddaji Od težaka do junaka, ki jo je vodila Jasna Kuljaj in v kateri so podrobno spremljali dogajanje v resničnostnem šovu The Biggest Loser Slovenije. Andrej je gledalce navduševal s svojimi strokovnimi in pogosto tudi zabavnimi komentarji.

Andrej Milutinovič kot komentator v oddaji Od težaka do junaka.

Pred časom pa so televizijski gledalci lahko spoznali tudi njegovo dekle Patricijo Bezenšek, s katero sta skupaj pripravljala oddajo Svetovni prvak s kavča. Posebna oddaja, ki ste jo lahko spremljali na Planetu, je Slovencem v času izolacije ponudila možnost, da se pošteno razgibajo kar v zavetju svojega doma in tako poskrbijo za svoje zdravje ter dobro počutje.

Tisti, ki so njuno oddajo spremljali, so se lahko prepričali, da je Patricija res v odlični fizični kondiciji. Dokaz za to pa so tudi fotografije, ki jih priljubljeni trener objavlja na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram. Verjetno se Patricija za izjemno izklesano postavo lahko zahvali tudi njemu, saj ji kot strokovnjak na tem področju lahko svetuje pri treningih in ustrezni športni prehrani.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.