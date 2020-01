Jasna podučila Domna: Na zmenku se moraš vesti po moško #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Televizijska voditeljica Jasna Kuljaj in glasbenik Domen Kumer, ki ste ju skupaj lahko spremljali v resničnostnem šovu Bar na Planetu, sta spet združila moči. Priljubljeni pevec je namreč posnel videospot za hudomušno skladbo Levo desno, ki govori o zmenkarijah, v njem pa se mu je pridružila tudi znana voditeljica.

Kako pa je bilo in je z zmenki v njunem življenju? Je kdo od njiju kdaj zbral pogum za zmenek na slepo? Kaj mora in česa ne sme na zmenku početi pravi moški? Vse to je brez dlake na jeziku poizvedovala Planetova novinarka Tjaša Platovšek. Več v zgornjem videoposnetku.