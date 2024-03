Nevarna ruska past na Tinderju: ne počnite tega

Nemško zunanje ministrstvo je opozorilo objavilo v četrtek na svojem računu družbenega omrežja Instagram. Kot trdi ministrstvo, se lahko za povabili na platformah za zmenke, kot so Tinder, Hinge in Bumble, skrivajo lažni motivi. "Rusija trenutno ni najboljša potovalna destinacija za prvi zmenek spletnega flirtanja."

V Rusiji lahko namesto zmenka dobiš zapor

V primeru obiska Rusije lahko nemškega državljana ali državljanke v tej državi čaka celo aretacija. Po navedbah zunanjega ministrstva za aretacije zadostujejo malenkosti, kot so objava, fotografija ali komentar na spletu izpred približno enega leta.

"Vsaka kritika Putina ali ruske agresije proti Ukrajini lahko vodi v leta zapora. In to velja tudi za nemške državljane," opozarja ministrstvo in dodaja, da državljanov v primerjavi s hollywoodskimi filmi ne morejo kar tako preprosto spraviti iz zapora v neki državi. Zadnje opozorilo je očitno namenjeno zlasti mladim nemškim državljanom in državljankam, piše nemški medij Die Welt.