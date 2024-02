Zaljubi se previdno - predvsem preko virtualnega sveta

Digitalna doba je s hitrim tehnološkim napredkom in inovacijami zaznamovala tako rekoč vse vidike sodobnega življenja, med drugim tudi področje zmenkov. Velik del naših življenj se je prestavil na družbena omrežja, ki nam omogočajo, da ostanemo v stiku s prijatelji, pa tudi da spoznavamo nove ljudi. V zadnjih letih se je pojavilo ogromno aplikacij, kot so Tinder, Bumble, Badoo, Btrfly, OkCupid ipd., namenjenih posameznikom, ki si želijo zmenkov. Digitalizacija je spremenila način, kako se ljudje srečujejo, povezujejo in vzpostavljajo romantična razmerja, hkrati pa je s seboj prinesla številne izzive in potencialna tveganja, ki zahtevajo previden pristop k spletnim zmenkom.

Ljubezen na prvi pogled se dandanes (velikokrat) zgodi prek telefona, saj spontana srečanja postajajo vse bolj redka. Res je, da so mobilne aplikacije priročen način za spoznavanje potencialnih partnerjev, vendar predstavljajo tudi tveganja, kot so "catfishing" in druge oblike spletnih prevar.

Po podatkih nemškega portala Statista je v letu 2022 ljubezen prek spleta iskalo več kot 366 milijonov uporabnikov, ta številka pa naj bi se do leta 2027 povzpela na 440 milijonov.

Izbira partnerja je vse bolj podobna nakupovanju – podobno kot v spletnih trgovinah lahko tudi v aplikacijah za zmenke brskamo po neštetih profilih in si izberemo tiste, ki ustrezajo našim parametrom. Vendar se moramo ves čas zavedati, da je videz lahko zavajajoč.

Foto: Shutterstock

Pozor na lažne spletne identitete

Izraz "catfish" (po slovensko som) označuje osebo, ki ustvari lažno spletno identiteto, da iz romantičnih ali drugih osebnih razlogov zavaja druge. Termin v pomenu spletne prevare se je prvič pojavil v dokumentarcu z naslovom Catfish iz leta 2010, populariziral pa ga je Nev Schulman z istoimensko oddajo na MTV. V oddaji Nev in njegov sovoditelj Max pomagata posameznikom razkriti in izslediti osebe, ki se skrivajo za lažnimi profili. Oddaja, ki se je na malih zaslonih prvič pojavila leta 2012, je dokaz, kako preprosto je ustvariti lažno identiteto in zavajati druge na spletu. Ponazarja pomen skepticizma in previdnosti pri interakcijah v virtualnih prostorih.

Še en tak primer je Netflixov dokumentarec The Tinder Swindler iz leta 2022, ki raziskuje zgodbo o Simonu Levievu (čigar resnično ime je Shimon Hayut) – moškem, ki je prek aplikacije za zmenke Tinder prevaral številne ženske za velike vsote denarja. Dokumentarec prikazuje, kako je Leviev manipuliral s svojimi žrtvami in jih izkoristil. Tako Catfish kot The Tinder Swindler poudarjata potrebo po ozaveščenosti in previdnosti pri spletnih zmenkih.

Foto: Shutterstock