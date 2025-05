Ona-on.com s svežim videzom: Luka Kogovšek o dizajnu, Kupidu in prihodnosti ljubezni na spletu

Letos je največji slovenski portal za spoznavanje, ona-on.com , naredil velik korak naprej – vizualno, tehnološko in tudi čustveno. Poleg prenovljenega videza in bolj intuitivne uporabniške izkušnje je največ zanimanja požel Kupid , ki za uporabnika poišče najbolj kompatibilne partnerje in poskrbi za prvi stik.

Luka, prenova portala je očitna na prvi pogled. Kaj pa se je zgodilo pod površjem?

Res je – prenova ni bila le estetska. Čas je že bil za temeljito pomladitev. V ozadju smo želeli še bolj poenostaviti uporabniško izkušnjo. Uporabniki zdaj hitreje najdejo ključne funkcije, brskanje je bolj pregledno, komunikacija je enostavnejša. Glavni cilj pa je bil: manj klikov, več konkretnih povezav.

Največja sprememba pa je nadgrajeni Kupid – digitalni pomočnik, ki naredi prvi korak za samske iskalce partnerja. In v svetu, kjer je prvi korak pogosto najtežji, to veliko pomeni.

Kako točno Kupid deluje?

Predstavljajte si, da greste na zabavo, kjer poznate le sebe. V roki držite kozarec in čakate, kdo bo pristopil. Zdaj pa si predstavljajte, da imate s sabo prijatelja, ki vas pozna v dno duše in seveda kakšno osebo iščete. Pregleda prostor, najde nekoga, ki se ujema z vašimi željami, stopi do njega in reče: "Hej, spoznaj mojega prijatelja – vama bi bilo res fajn skupaj."

To je Kupid. Namesto da iščete na slepo in izgubljate čas z neustreznimi kandidati, Kupid pregleda na tisoče profilov, poišče vsestransko najbolj kompatibilne, nato pa v vašem imenu (a s sporočilom, ki ste ga sami pripravili) začne pogovor. Od tam naprej ste vi na vrsti – če začutite iskrico, se lahko pogovor razvije, sledi srečanje … in morda kaj več.

Gre za "mehki zagon" – ne za vsiljevanje. Uporabnik ves čas ve, kaj se dogaja. In kar je najlepše: pogovor se začne naravno, brez prisile ali zadrege.

Se vam zdi, da Slovenci pri navezovanju stikov potrebujemo ta "mehki zagon"?

Da, veliki večini samskih izjemno koristi, saj opravi vso zamudno delo iskanja in poskusov dopisovanja, uporabniki od zdaj samo nadaljujejo pogovor z najbolj kompatibilnimi, ki so tudi zainteresirani zanje.

Kupid je kot prijatelj, ki te rahlo potisne naprej, ko že predolgo stojiš v kotu in si želiš spregovoriti z nekom – a si ne upaš. Vsakdo, ki si takšne pomoči ne želi, pa lahko Kupid seveda tudi izklopi.

Kakšen odziv ste do zdaj dobili na Kupid?

Odličen. Velika večina začne nove pogovore z njegovo pomočjo. In to brez tistega neprijetnega "kdo naj piše prvi". Ljudje pravijo, da jim Kupid odvzame pritisk, a jim pusti svobodo. Eden od najlepših odzivov je bil: "Hvala, brez Kupida ne bi nikoli zbrala poguma, da mu karkoli napišem."

Po izobrazbi ste sociolog. Kako menite, da je to vplivalo na ona-on.com, kjer je znanje o človeškem vedenju ključnega pomena?

Kot sociologa me lahko zanima fenomen spremenjene strukture moči med spoloma pri iskanju partnerja, kjer je digitalno spoznavanje ženskam podarilo supermoči, saj ni socialne retribucije za zavračanje (ghosting, cricketing) in tako ženska, ki je recimo sedemka, brez večjih težav dobi moškega, ki je osemka ali devetka. Ženske so ugotovile, da jim ona-on.com zelo koristi pri iskanju resne zveze, in kjer so ženske, so tudi moški.

Ste izluščili, kaj si samski danes zares želijo?

Ne iščejo več toliko popolnosti, ampak pristnost. Radi imajo jasne, iskrene profile, preprost uporabniški vmesnik in predvsem občutek, da nekdo tam zares išče isto kot oni – resno zvezo.

Zato smo prenovili vmesnik, dodali več informacij v profile in vpeljali funkcije, ki poudarjajo skupne interese. Vse to vodi k večji kakovosti povezav – ne le večjemu številu stikov.

Kaj pa varnost – to je pogosto skrb pri spletnih zmenkih?

Je zelo pomembna, ves čas dodajamo nove varnostne elemente, ki pa delujejo v ozadju, tako da ne motijo uporabniške izkušnje. Pri nas ni prostora za lažne profile, saj imamo uredniški pregled in močno podporo uporabnikom. In še nekaj – ker je ona-on.com namenjen slovenskemu trgu in deluje v slovenščini, nas že jezik in predvsem majhnost Slovenije sama po sebi v veliki meri varujeta pred mednarodnimi prevarami.

Kako vidite prihodnost spletnega spoznavanja?

Manj bo površinskosti, več bo globine. Ljudje si želijo pametne izbire, ne neskončnega "svajpanja". Ravno zato smo razvili in ves čas nadgrajujemo Kupid – da uporabnikom ponudimo več stikov z resnimi kandidati in manj frustracij.

Verjamem, da bodo storitve, kot je Kupid, postale standard, ona-on.com je le prvi na svetu, ki uporabnikom ponuja storitev matchmakinga s tako naprednim pristopom.

Za konec – vaš nasvet tistim, ki vstopajo v svet spletnih zmenkov?

Naj bodo sproščeni. Naj ne čakajo popolnega trenutka – ampak se raje veselijo drobnih pogovorov, iz katerih lahko zraste nekaj velikega. Ona-on.com je danes veliko več kot le spoznavni servis – je varen, intuitiven prostor, kjer ti Kupid stoji ob strani. A ljubezen še vedno pišeta dve srci.

Naročnik oglasnega sporočila je VENETICOM D.D.