Prvi večer v Baru že popustile zavore #video

Potem ko se je prvi sedmerici pridružilo še sedem barovk in barovcev, se je začel vselitveni žur. Tekmovalce je najprej obiskal Emi in jih presenetil z novico, da bo to sezono Barov menedžer. Ko so nazdravili in pokramljali, jih je Emi zapustil, sledila pa je zabava, tako da so bili tekmovalci iz ure v uro bolj sproščeni.