Po vročih prizorih v Baru še hud prepir: Žiga grdo ozmerjal Katarino

Prve ure Žige v Baru so bile precej pestre. Ne le, da se je s svetlolaso Laro predajal strastem, uspelo se mu je tudi spreti, in to s Katarino. Sotekmovalko je v jezi celo grdo ozmerjal.