Pustila fanta in šla v Bar #video

Med sedmerico, ki je včeraj vstopila v resničnostni šov Bar, je tudi odločna kozoroginja Lara. Enaindvajsetletnica si je po dolgoletni zvezi zaželela novih izzivov, in to je bil tudi eden od razlogov, da se je prijavila v resničnostni šov Bar.

Že nocoj ne zamudite nove epizode resničnostnega šova Bar! Prva skupna noč je namreč postregla tako s prvim prepirom kot prvimi strastnimi prizori med dvema tekmovalcema! Ne zamudite – več izveste nocoj ob 21. uri na Planetu!

Lara Novak obožuje techno in house glasbo, rada pa tudi riše in kipari, saj je končala grafično šolo. Pred kratkim je končala zvezo, ki je trajala pet let, predvsem zato, ker je imela dovolj neprestanih prepirov in igranja vloge mame.

Po razhodu s fantom si je zaželela novega začetka, zato se je preselila na Obalo, kjer dela v gostinstvu. Ker si je želela novih izzivov, ni dolgo oklevala pri prijavi v resničnostni šov Bar na Planet TV. Čeprav je sveže samska, zatrjuje, da se v Baru ne bo zaljubila, saj si želi svobode.

Tudi sicer je Lara temperamentno dekle, ki se hitro spre, če je treba, pa se brez težav tudi stepe. Trenira borilne veščine, včasih pa se je posvečala tudi atletiki in gimnastiki.

Več o Lari izveste v spodnjem videu:

Resničnostni šov BAR lahko na Planetu spremljate od torka do petka ob 21. uri, v soboto pa bo oddaja v živo na sporedu že ob 20. uri.

Spremljajte Bar tudi na spletni strani ter na družbenih omrežjih Facebook in Instagram. Pridružite se debati z uporabo ključne besede #BarPlanet.