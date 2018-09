Tako zapeljiva je ena od tekmovalk letošnjega Bara #foto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V včerajšnji prvi oddaji Bara, ki je potekala v živo, ste lahko videli prvih sedem tekmovalk in tekmovalcev, ki se bodo borili za naziv velikega zmagovalca in za glavno nagrado v vrednosti 50.000 evrov. Kot prva je v na novo obnovljeno stanovanje stopila 26-letna Noemi Jugovac, ki tako na družbenih omrežjih kot v živo nase privablja mnogo pozornosti.

26-letna Izolčanka zase pravi, da ji manjka samozavesti in da zadnja leta zavestno dela na tem, da se sprejme takšno, kot je. A objave na Instagramu in dejstvo, da je bila pred časom ena od sanjskih deklet priznane moške revije Playboy, kažejo ravno nasprotno -.da se svojega telesa ne sramuje in da ponosno pokaže svoje ženske čare. Nekaj njenih seksi objav z Instagrama si lahko ogledate spodaj.

A post shared by Noemi Jae Rose (@noemijaerose) on Sep 2, 2018 at 2:07am PDT

A post shared by Noemi Jae Rose (@noemijaerose) on Aug 6, 2018 at 11:59pm PDT

A post shared by Noemi Jae Rose (@noemijaerose) on Aug 21, 2018 at 1:41am PDT

A post shared by Noemi Jae Rose (@noemijaerose) on Jun 26, 2018 at 12:18am PDT

A post shared by Noemi Jae Rose (@noemijaerose) on Mar 27, 2018 at 9:29am PDT

Noemi sicer pove, da je njena največja življenjska želja ustvariti svojo znamko oblačil, ki bi imela humanitarno noto, a to si želi narediti čez lužo. Gorče si namreč želi, da bi se nekoč preselila v Ameriko in da bi si tam ustvarila življenje. Priznava tudi, da jo privlačijo temnopolti moški. Takoj po vstopu v Bar je razkrila, da je pred kratkim nekoga spoznala, a da je stvar še tako sveža, da o novi simpatiji za zdaj še ne bi rada govorila.

Več o postavni in vedno nasmejani Noemi pa v spodnjem videu.

Resničnostni šov BAR lahko na Planetu spremljate od torka do petka ob 21. uri, v soboto pa bo oddaja v živo na sporedu že ob 20. uri.

Spremljajte Bar tudi na spletni strani ter na družbenih omrežjih Facebook in Instagram. Pridružite se debati z uporabo ključne besede #BarPlanet.