S spretnimi rokami bo razvajal stranke #foto #video

Sandri, ki prihaja iz Poljčan, namreč obvlada med natakarji vse bolj cenjeno veščino – tako imenovani caffe art, torej umetnost risanja na kavo. To je v resnici veliko težja naloga, kot se morda komu zdi. A Sandi se je v osmih letih dela v gostinstvu priučil tudi te veščine, svoje kavne umetnine pa redno objavlja tudi na družbenih omrežjih. Nekaj njegovih objav si lahko ogledate spodaj.

30-letni Sandi sicer pravi, da je po naravi dokaj miren, a da se zna postaviti zase, ko je treba. Je zelo natančen in organiziran, stvari ima rad pod nadzorom. Njegov značaj se je pokazal že v prvih urah v stanovanju, ko je takoj po vselitvi vse do podrobnosti pregledal in preučil. Razkril je še, da so mu všeč temnolaske in da je strasten nogometaš ter motorist.

