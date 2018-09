V Baru tudi zvezdnik filma Gremo mi po svoje! #video

Že nocoj se bo v Bar vselilo novih sedem tekmovalcev! Vselitev lahko ob 21. uri v živo spremljate na Planetu. Ne zamudite!

Poleg tega, da je vešč nastopanja pred kamerami, ima Erik tudi nekaj izkušenj v gostinstvu, saj je, preden je ostal brezposeln, tri leta delal v gostinstvu. V naslednjih letih si kljub vsemu želi še naprej graditi igralsko kariero. A 24-letni Ljubljančan ima še eno veliko ljubezen – kitaro, rad pa tudi pleše in poje.

Erik si želi uspeti kot igralec. Foto: Facebook

Priznava, da so njegova šibka točka lepa dekleta in da je romantik po duši, s svojim šarmom bo zagotovo zašibil kolena tudi kakšni sotekmovalki in obiskovalki bara. A na sinočnji vselitvi je presenetil z razkritjem, da je pravzaprav zaseden in da je že našel dekle.

