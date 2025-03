Okrožno sodišče v Ljubljani je danes Luki Bohnecu za poskus uboja natakarja v lokalu na tržnici v Medvodah oktobra 2023 izreklo kazen petih let zapora. Zaradi ponovitvene nevarnosti mu je tudi podaljšalo pripor. Bohnec je danes ponovno obžaloval svoje dejanje in poudaril, da nikoli ni hotel nikomur škodovati. Sodba še ni pravnomočna.

Luka Bohnec je kriv, da je ob bistveno zmanjšani prištevnosti poskusil vzeti življenje drugi osebi, s tem da je oktobra 2023 v lokalu na tržnici v Medvodah osemkrat zabodel natakarja. Ta je pri tem utrpel vbodne rane, zaradi katerih bi bilo lahko ogroženo njegovo življenje, a se to ni zgodilo, ker so mu pravočasno pomagali, je v izreku sodbe med drugim poudarila sodnica Maja Povhe.

Kaznivo dejanje poskusa uboja je bilo dokazano, je poudarila Povhe. Spomnila je na posnetek iz lokala, iz katerega izhaja, da je obtoženi v 22 sekundah osemkrat zabodel oškodovanca. Je pa res tudi, da ga je oškodovanec prvi užalil oziroma izzval in ga z obema rokama odrinil. Prav tako ni dvoma, da je med obtoženim in oškodovancem prišlo do prerivanja, vendar pa oškodovanec ni bil oborožen, je poudarila.

Obtoženi osemkrat zabodel oškodovanca

Med olajševalnimi okoliščinami je izpostavila neobsojenost obtoženega, njegovo obžalovanje dejanja in tudi dejstvo, da je kaznivo dejanje ostalo pri poskusu. Med oteževalnimi pa, da je šlo za hudo kaznivo dejanje oziroma dejstvo, da je obtoženi osemkrat zabodel oškodovanca. "Po prvem vbodu se niste ustavili. Še sedemkrat ste ga zabodli," je poudarila sodnica.

Bohnec je v dopolnitvi zagovora danes ponovno obžaloval svoje dejanje. Poudaril je, da mu je iz srca iskreno žal za to, kar se je zgodilo, in da nikoli ni želel nikomur škodovati.