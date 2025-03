Hrvaška policija danes na zahtevo hrvaškega Urada za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) v več delih države izvaja obsežno akcijo, poročajo hrvaški mediji. Po neuradnih informacijah, ki jih navaja časnik Jutarnji list, so pridržali okoli 60 ljudi, sumijo pa jih utaje davkov in fiktivne trgovine med podjetji.

Aretacije in preiskave potekajo na območju Zagreba in še v šestih hrvaških županijah. Povezane so z večjim številom oseb, ki so osumljene, da so kot del kriminalne združbe storile kazniva dejanja korupcije in gospodarskega kriminala, so danes sporočili iz Uskoka. Dodali so, da bodo odločitev o nadaljnjih postopkih sprejeli po zaslišanju osumljencev.

Največ osumljencev so po pisanju Jutarnjega lista prijeli v Zagrebu in Splitu, policija pa preiskuje njihove domove in poslovne prostore.

Kot še navaja časnik, preiskava poteka zaradi suma utaje davka na dodano vrednost in tako imenovane krožne prevare oz. fiktivne trgovine med podjetji. Hrvaški portal Index.hr medtem navaja neuradne informacije, da so domnevni člani kriminalne združbe iskali zainteresirane lastnike podjetij, da bi jim izdajali lažne račune, s katerimi so si nato zniževali davčne obveznosti.