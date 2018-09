Veronika Podgoršek o romanci v Baru: Kdo ve, kam to vodi

Ena izmed tistih, ki so na avdicijah pomagali izbrati letošnjo zasedbo barovk in barovcev, še zdaj pa iz ozadja bedi nad njimi, je psihoterapevtka dr. Veronika Podgoršek. O strastnem odnosu Žige in Lare, ki sta že prvi teden šova presenetila tako sotekmovalce kot tudi gledalce in ne nazadnje ustvarjalce šova, se je razgovorila v oddaji Dan. V spodnjem videu preverite, kaj vse je povedala.