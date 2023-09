Pilot British Airways: Bil sem zelo poreden fant

"Bil sem zelo poreden," se je Beaton po poročanju tabloida pohvalil prijateljici stevardesi, ki ga je zgrožena prijavila vodstvu. To je polet nemudoma odpovedalo, testiralo Beatona na droge in ga odpustilo. Zaradi odpovedi 12-urnega poleta je letalska družba utrpela 100 tisoč funtov škode.

Beaton je s stevardeso delil še več podrobnosti dogodka. Povedal ji je, da je v nočnem klubu v mestu srečal dva domačina, popotnico iz Walesa in "mlado špansko ptico" ter da so na poti iz kluba odšli še na "kozarček pred spanjem" v hotelski bar.

"Kozarček" se je končal v stanovanju enega od domačinov, kjer se je veseljačenje nadaljevalo z uživanjem kokaina in burnim seksom.

BA se posipa s pepelom

Predstavniki družbe British Airways so v sporočilu za javnost povedali, da so šokirani zaradi vedenja svojega nekdanjega zaposlenega. "Težko je verjeti takšnemu incidentu, saj so letalski častniki visoko usposobljeni in natančno poznajo zakonodajo. Njihova glavna skrb je varnost potnikov. Po prihodu na domače letališče Heathrow smo ga testirali na prisotnost drog. Alkohola po tem času v njegovem organizmu ne bi več našli, prisotnost drog pa smo. Nikoli več ne bo letel."

Incident je le še eden v vrsti tovrstnih kršitev, poroča The Sun. Menda naj bi bil eden od nedavno sprejetih ukrepov celo prepoved all-inclusive aranžmajev za letalsko osebje na Maldivih, ker naj bi se ena od stevardes zaradi pijanosti onesvestila na plaži.

British Airways je zadevo predal britanski upravi za civilno letalstvo, ki to v takšnih primerih zahteva od vseh letalskih družb. Sledi odvzem zdravniškega potrdila, kar pilotom onemogoča nadaljnje letenje. Vnovično dovoljenje za letenje lahko pridobijo le na podlagi ocene skupine strokovnjakov, ki tovrstnim veseljakom odredijo udeležbo na celovitem programu rehabilitacije.