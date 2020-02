Letalo prek Atlantika enako hitro kot vlak iz Prekmurja v Ljubljano

V soboto zvečer je boeing 747 letalskega prevoznika British Airways letel med New Yorkom in Londonom. Vzletel je ob 6.21 po lokalnem času in na Heathrowu pristal ob 4.47 zjutraj. Polet je opravil kar 80 minut prej, kot je bilo načrtovano, in sicer v štirih urah in 56 minutah. Povprečni čas za to razdaljo sicer znaša šest ur in 13 minut.

Za primerjavo, to je slabe pol ure dlje, kot potrebuje običajni potniški vlak med Mursko Soboto in Ljubljano. Odvisno od prestopanja (dva ali trije prestopi) traja taka pot okrog štiri ure in pol. Dobro uro hitrejši je le vlak ICS.

Boeingova relativna hitrost na tleh bi dosegla celo 1.327 kilometrov na uro, dejanska hitrost v zraku pa vendarle ni presegla hitrosti zvoka.

Fastest across the Atlantic tonight from New York to London so far is #BA112 at 4hr56m. #VS4 in 4:57, and #VS46 in 4:59. https://t.co/gfYoHGV3Y6https://t.co/kMhjCqdEtt



If we're not mistaken, BA now retakes the fastest subsonic NY-London crossing from Norwegian. pic.twitter.com/Sr1GPeAjuh — Flightradar24 (@flightradar24) February 9, 2020

It’s true that we were narrowly beaten by a BA Boeing 747, however they had twice the amount of engines and burnt twice as much fuel as Captain Chris in our brand new, fuel efficient Airbus A350-1000 😎 — Virgin Atlantic (@VirginAtlantic) February 9, 2020

Podobno hitro sta leteli še dve letali

To pa tisti večer ni bil edini podobno hiter polet prek Atlantika. Le minuto počasneje je razdaljo preletel airbus A350 družbe Virgin Atlantic, dve minuti dlje pa je trajal polet še enega letala te družbe. Ta je v Londonu pristal pol ure za britanskim boeingom 747.

Do zdaj si je rekordno hiter polet prek Atlantika, seveda za letala pod hitrostjo zvoka, lastila družba Norwegian Airlines.

Absolutni rekorder ostaja concorde

Rekorder na tej razdalji še vedno ostaja nekdanje nadzvočno potniško letalo concorde, ki je doseglo hitrosti več kot dva tisoč kilometrov na uro ter pot med ZDA in Veliko Britanijo opravilo v slabih treh urah.