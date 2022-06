Temne plati "sanjske" službe: Slovenka razkrila, kako je živeti v Dubaju #video

Slovenska vlogerka Lucija Vrankar, ki je bila v zadnjih treh letih zaposlena kot stevardesa pri letalski družbi Emirates Airlines, je pred kratkim sporočila, da je dala odpoved. V posnetku, ki ga je objavila na svojem kanalu na YouTubu, je spregovorila o tem, zakaj življenje v "sanjskem" Dubaju ni tako sanjsko, kakšen je odnos do zaposlenih in kaj je v Dubaju najbolj pogrešala.

Moravčanka Lucija Vrankar je na svojem profilu na Instagramu sporočila, da je nehala delati kot stevardesa pri letalski družbi Emirates Airlines. Pod fotografijo, ki jo je objavila, je zapisala: "Moje življenje v Dubaju počasi prihaja h koncu … Na mojem YouTube kanalu se nahaja video, v katerem pojasnim svojo odločitev in govorim o vseh občutkih, ki me prevzemajo te dni. Ne vem, kaj naj še napišem … All I want you to know is that I’m feeling happy."

"Težko mi je"

Na začetku videa je povedala, da se je vedno osredotočala na pozitivne stvari in da veliko negativnih potlači oziroma jih ne deli niti z najbližjimi. V tem videu pa je "izlila svoje srce".

Prvi razlog, zakaj je dala odpoved, je, da je v Dubaju pogrešala naravo. "Ne govorim samo o drevesih, ampak tudi o spremembah vremena in letnih časih. Tukaj je ves čas poletje, kar se v teoriji sliši super, v praksi pa je pravi pekel. Vsako jutro, ko se prebudiš, ti ni treba pogledati skozi okno, kakšno bo vreme, ker je ves čas sonce. Nisem vedela, da sem tako povezana z naravo, dokler se nisem preselila na sredo puščave. Ugotovila sem, koliko mi pomeni svež zrak, koliko mi diši dež in kako pogrešam veter," je povedala.

Počuti se osamljeno

Služba ji je odprla mnogo vrat v svet in spoznala je zelo veliko novih ljudi, ampak ob tem se še nikoli v življenju ni počutila bolj osamljeno: "Z nikomer ne morem deliti spominov, ki sem jih zbrala v teh letih. Vedno sem bila le z naključnimi ljudmi, ki jih ne bom videla nikoli več. Letov je bilo tako veliko, da se sploh ne spomniš, kje vse si bil, s kom si bil in kaj si tam delal."

Delila je tudi posnetek, v katerem objokana govori o tem, kako osamljena je. Ve, da bo v mestu, kamor potuje, uživala, a tam bo osamljena. Čas bo preživljala z ljudmi, ki jih ne pozna in ki jih ne bo videla nikoli več.

Letalska družba Empires Airlines je tako velika, da ob vsakem poletu delaš z drugimi ljudmi. "Spoznaš jih dve uri pred letom. Z njimi si 48 ur, nato odletiš nazaj in ne vidiš jih nikoli več. Tako je na vsakem letu, kar je zelo utrujajoče. Vsakič znova se moram predstaviti in povedati svojo življenjsko zgodbo," je pojasnila.

Poslabšalo se je tudi njeno zdravje

"Biti na 11 tisoč metrih nadmorske višine ni najbolj zdravo. Tudi biti pokonci več kot 30 ur skupaj ne. Bioritem je uničen, premalo je spanja, ves čas sem utrujena," je še povedala. Razkrila je tudi, da je po dveh mesecih usposabljanja, ko se je pridružila letalski družbi, izgubila menstruacijo. Vrnila se je šele po treh mesecih. "Zredila sem se tudi za deset kilogramov. To mi je bilo težko sprejeti. Imela sem deset nezdravih obrokov na dan," je dodala.

"Bolje zate, da se ne zrediš"

V videu je razkrila tudi, da se je ob selitvi v Dubaj počutila zelo nesamozavestno, kar zanjo ni običajno.

"Ta letalska družba izbira mlada dekleta, ki so neverjetno lepa in imajo popolne postave. Ko sem začela usposabljanje, sem dobila največjo mogočo uniformo. Gospa, ki me je merila, mi je rekla: 'To je največja uniforma, ki jo imamo. Bolje zate, da se ne zrediš.' Bila sem šokirana," je priznala.

Vrednote ljudi so popolnoma drugačne

"Ljudje tukaj le delajo ali zapravljajo denar. Vmesnega življenja ni. Živiš iz dneva v dan. Sliši se fenomenalno, ampak to ni moj način življenja," je prepričana.

Priznala je še, da ji ta služba pomeni res ogromno ter da uživa, ko dela z ljudmi in je na letalu: "Z veseljem bi ostala v tem poklicu, če bi bilo možno imeti bazo v Sloveniji." Ne ve, kam jo bo popeljala prihodnost, ve pa, da to ne bo Dubaj.

"Svojih otrok, ki upam, da jih bom enkrat imela, nočem vzgajati v Dubaju. V tem pesku in vročini. Ne vidim se, da bi bila celo življenje stevardesa, saj si ves čas od doma," je dodala.

V Slovenijo se vrača sredi junija

Odpoved je že dala, tako da se bo v Slovenijo verjetno vrnila sredi junija. Pravi, da nima nobenih načrtov, verjame pa, da ji je namenjeno marsikaj in da se bo zgodilo, kar se mora.

"Sem pomirjena, vem, da bo stresno, ampak sem vesela. Težko bo začeti povsem na novo in reči adijo ljudem, s katerimi se v Dubaju lepo razumem. Lucija prihaja domov. Moja družina je zelo navdušena, jaz pa tudi," je sklenila.