Stevardesa za reklamo stala na vrhu 830-metrske Burdž Kalife #video

Reklama prikazuje stevardeso letalske družbe Emirates Airline, kako v popolni uniformi stoji na vrhu Burdž Kalife, ki je z 829,8 metra najvišja stavba na svetu. S tem se je pridružila peščici posameznikov, ki so imeli privilegij stati na vrhu te stavbe, vključno z igralcem Tomom Cruisom in šejkom Hamdanom bin Mohamedom bin Rašidom Al Maktoumom.

V 30-sekundnem oglasu stevardesa v rokah drži table z napisi, s čimer so se poklonili slavnemu prizoru iz filma Pravzaprav ljubezen. Šele ko se kamera oddalji, lahko občinstvo vidi, da stevardesa stoji na vrhu Burdž Kalife, s čimer ujamejo tudi popoln pogled na mesto Dubaj.

Oglas so posneli brez pomoči tako imenovanega zelenega zaslona ali uporabe posebnih učinkov, potrebnih pa je bilo veliko strogih treningov, načrtovanja, testiranja in upoštevanja strogega varnostnega protokola. Stevardesa je imela na konici stavbe namreč zgolj 1,2 metra obsega prostora za stanje.

Na vrh plezali več kot eno uro

"Glavno igralko" v oglasu so pri letalski družbi iskali med lastnim osebjem in stevardesami. Čeprav so se javile številne pogumne kandidatke, so na koncu izbrali profesionalno inštruktorico padalstva.

Med pripravljanjem na snemanje so zanjo zgradili posebno, po meri narejeno ploščad, na kateri je lahko stala med snemanjem oglasa, pod uniformo pa so ji skrili varnostni pas in ga pripeli na drog, na katerega je bila med snemanjem ves čas varno pripeta.

Ekipa je na vrh Burdž Kalife iz 160., najvišjega nadstropja plezala uro in 15 minut, na samem vrhu pa so za potrebe snemanja preživeli okrog pet ur. "Ponosni smo, da smo med redkimi privilegiranimi, ki so lahko snemali na vrhu Burdž Kalife, in še bolj ponosni, da smo lahko tako pokazali naše prekrasno mesto Dubaj," je ob tem povedal predsednik letalske družbe Tim Clark.