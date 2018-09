V Baru spet vroče: Lara se je vrnila v Žigov objem #foto

Jutro se je začelo s prepirom, ker Katarina ni zmogla preboleti Žigovih žaljivih besed, zato se je v kadilnici zjokala, medtem ko je bila Lara skesana. Obžalovala je dogajanje prejšnjega večera in zatrdila, da se kaj podobnega ne bo več zgodilo. Na drugi strani pa je Žiga povedal, da so mu všeč blondinke z modrimi očmi, da se ničesar ne sramuje in da bi vse skupaj z veseljem ponovil.

Sledil je odhod v bar, kjer je Emi tekmovalce seznanil s pravili, pričakovanji in prvo tedensko nalogo – kreiranjem lastnega koktajla. Barovci so dobili navodila, kaj vse morajo postoriti do velikega odprtja bara, ki bo v torek ob 20. uri. Tekmovalci so pridno pometali, šteli kozarce, zlagali pijačo, kar je novopečenega menedžerja zelo razveselilo.

Edina, ki je bila ta dan slabe volje, je bila Karmen, ki si želi domov. "Razočarana sem nad dogodki pretekle noči," je povedala kratkolaska in dodala, da v baru niso ljudje, ampak živina. Nekoliko je je nato potolažil Emi. V hiši je po prihodu iz bara tekmovalce čakala posebna oblika igre človek ne jezi se, in sicer s kozarci in steklenicami vina. Ob popitem vinu so se vsi sprostili in začel se je žur. Pestro dogajanje ob glasbi in plesu pa očitno ni prepričalo Lare in Žiga, ki sta se v kadilnici znova začela poljubljati, nato pa so se stvari znova začele odvijati kot večer pred tem. S pijanostjo se je večala agresija oziroma strast med obema, nato pa sta golobčka znova končala v postelji.

V slogu prejšnje noči je bila Lara znova precej agresivna, saj sta med prerivanjem v kopalnici padla po tleh. Kljub temu, da se je Lara močno udarila v glavo, pa je to ni zmotilo, da se ne bi več predajala mesenim užitkom na tleh kopalnice.

