Skesana Lara: Kar se je zgodilo včeraj, se ne bo več ponovilo!

Prvo noč po vselitvi vseh barovcev v stanovanje sta vsekakor najbolj zaznamovala Lara in Žiga, ki sta se že nekaj ur po tem, ko sta se spoznala, divje predala strastem. Toda kaj je prineslo novo jutro? Izjave vpletenih golobčkov so se med seboj nekoliko razlikovale.

Naj spomnimo, Lara in Žiga sta že prvo skupno noč odvrgla vsa oblačila, popustile so prav vse zavore, med njima pa se je vnela takšna strast, da sta očitno pozabila na vse kamere in se povsem predala drug drugemu.

Naslednje jutro pa je bilo Lari več kot očitno žal za to kar se je zgodilo. V spovednici je takoj zjutraj začela razlagati, da sta z Žigo zgolj prijatelja in da se dogajanje iz prejšnje noči ne bo nikoli več ponovilo.

Žiga dogodkov iz prve noči v stanovanju ne obžaluje.

Povsem drugače pa razmišlja Žiga, ki je povedal, da so mu všeč blondinke z modrimi očmi, da se ničesar ne sramuje in da bi vse skupaj z veseljem ponovil.

Toda že zvečer so se tekmovalci spet sproščali ob rujni kapljici in kmalu se je vse skupaj sprevrglo v še eno zabavo s petjem in plesom. Z vsakim popitim kozarcem pa sta si vse bolj naklonjena postajala tudi Žiga in Lara.

Je tokrat ostalo zgolj pri poljubih?

Ali sta golobčka spet pozabila na vse zavore in se spet divje predala mesenim užitkom, pa izveste v nocojšnji oddaji Bar ob 21. uri na Planetu.

Resničnostni šov Bar lahko na Planetu spremljate od torka do petka ob 21. uri, v soboto pa bo oddaja v živo na sporedu že ob 20. uri.

Spremljajte Bar tudi na spletni strani ter na družbenih omrežjih Facebook in Instagram. Pridružite se debati z uporabo ključne besede #BarPlanet.