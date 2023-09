Imate radi seks? Te spolno prenosljive bolezni kosijo po Sloveniji

Na NIJZ so pozvali k pripravi nacionalne strategije promocije spolnega in reproduktivnega zdravja, ki bi vključevala preprečevanje in obvladovanje spolno prenosljivih okužb in bi bila usklajena s strategijo Svetovne zdravstvene organizacije.

Na NIJZ so pozvali k pripravi nacionalne strategije promocije spolnega in reproduktivnega zdravja, ki bi vključevala preprečevanje in obvladovanje spolno prenosljivih okužb in bi bila usklajena s strategijo Svetovne zdravstvene organizacije.

Najpogostejša virusna okužba so bile s 320 primeri genitalne bradavice (15,2 na 100.000 prebivalcev). Skoraj vse genitalne bradavice se pojavijo zaradi okužbe z genotipoma humanim papiloma virusa (HPV), in sicer HPV6 in HPV11. Z njima se v življenju okuži najmanj vsak peti prebivalec, je NIJZ zapisal v poročilu.

Več kot polovica spolno aktivnih oseb se v življenju okuži z vsaj enim od 12 visoko rizičnih HPV, ki lahko povzročajo raka materničnega vratu in tudi nekatere druge oblike rakavih obolenj. Precepljenost deklic, starih 11-12 let, z dvema odmerkoma cepiva proti HPV je po navebah NIJZ prenizka, saj je v šolskem letu 2020/2021 znašala 50 odstotkov.

Klamidijska okužba

Med bakterijskimi okužbami je bila najpogostejša klamidijska (18,1 na 100.000 prebivalcev) s 382 prijavljenimi primeri. Prijavne incidence klamidijskih okužb so bile najvišje med prebivalci starimi med 20 in 24 let. Med 18 in 24 let starimi spolno aktivnimi ženskami v Sloveniji ima približno vsaka dvajseta klamidijsko okužbo. Tveganje klamidijske okužbe je skoraj desetkrat večje med tistimi z novim spolnim partnerjem v preteklem letu v primerjavi z ostalimi.

Ker NIJZ malo prebivalcev testira na klamidijsko okužbo, številni primeri niso prepoznani zato zdravstvo zamuja priložnosti za zdravljenje in preprečevanje poznih posledic, predvsem za reproduktivno zdravje žensk.

Gonoreja

V letu 2021 je bilo prijavljenih tudi 303 primerov gonoreje (14,4 na 100.000 prebivalcev), kar je 30 odstotkov več kot leto prej in približno sedemkrat več kot pred desetimi leti. Rast števila primerov te bolezni je predvsem posledica rasti primerov med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi. Izrazito se je povečalo tudi število prijavljenih primerov med ženskami starimi 20 in 24 let.

Herpes in sifilis

Prijavljenih je bilo tudi 160 primerov genitalnega herpesa (7,6 na 100.000 prebivalcev) in 39 primerov zgodnjega sifilisa (1,9 na 100.000 prebivalcev). Nesorazmerno visoko breme sifilisa je med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi. NIJZ zato predlaga, da bi bilo to skupino smiselno vsaj enkrat letno testirati na klamidijsko okužbo, gonorejo, sifilis in okužbo s HIV, tudi če nimajo bolezenskih znakov ali težav.

Testiranje

Spolno aktivne ženske, stare manj kot 25 let, bi po priporočilu NIJZ morale ob obisku ginekologa enkrat letno imeti možnost testiranja na klamidijsko okužbo, v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja, tudi če nimajo bolezenskih znakov ali težav. To testiranje bi bilo smiselno ponuditi tudi vsem starejšim ženskam, ki poročajo o novem spolnem partnerju v preteklem letu, so zapisali.

