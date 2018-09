Preverite, kdaj se lahko v baru družite s svojim priljubljenim barovcem

V tem tednu barovci in barovke za vas pripravljajo ogromno zanimivih stvari.

Po sinočnji nori otvoritvi vam že nocoj pripravljajo novo zabavo z živo glasbo – zaplesali boste lahko na ritme zasedbe Tequila. Četrtkov popoldan bo namenjen sproščenemu druženju po službi, oglasite se lahko na tako imenovani zabavi Kriglo gor!, pestro pa bo tudi jutri zvečer, saj barovci in barovke pripravljajo novo tematsko zabavo. Na svoj račun bodo v baru prišli tudi najmlajši – v nedeljo ob 10. uri bo namreč svoja vrata odprl še otroški kotiček, kjer bodo otroci lahko sodelovali v zanimivih delavnicah.

Točen razpored dela barovk in barovcev si lahko ogledate spodaj.

Preverite, kdaj se lahko ta teden v baru družite s svojim najljubšim barovcem. Foto: Planet TV

Resničnostni šov Bar lahko spremljate na Planetu od torka do petka ob 21. uri in v soboto ob 21. uri, ko so na sporedu oddaje v živo. To bo tudi dan, ko bo moral eden od tekmovalcev zapustiti šov in s tem bitko za glavno nagrado 50 tisoč evrov.