Strast barovcev pod drobnogledom: Lara želi biti ljubljena

Barovca Žiga in Lara sta nas vse presenetila in pustila odprtih ust, ko sta že prvo noč skočila med rjuhe in tudi med omare v kopalnici ter se brez zadržkov predala strastem kljub prižganim kameram. Kakšno je ozadje njunih dejanj, je pojasnila psihoterapevtka dr. Veronika Podgoršek.

Kaj se dogaja z Žigo in Laro? Se med njima počasi plete čisto prava ljubezenska zgodba? Se še vedno brez zadržkov predajata strastem? Preverite nocoj v novi epizodi Bara, ki bo na sporedu ob 21. uri na Planetu.

Za vsakim našim dejanjem v sedanjosti naj bi stala izkušnja, lekcija ali situacija iz preteklosti. In tudi tukaj ni prav nič drugače. Dr. Veronika Podgoršek pojasnjuje, da sta Laro najverjetneje zaznamovala večletna zveza in razhod s fantom. Ker je še mlada in verjetno še vedno pod občutkom, da je ujeta, se je Žigu predala brez prevelikega razmišljanja, saj je s tem občutila svobodo. Poudarja tudi, da je imel pri tem pomembno vlogo tudi alkohol, ki ju je dodatno sprostil in pripomogel k temu, da so popustile prav vse zavore.

Žiga je že pred vstopom v šov razložil, da so mu všeč blondinke in da nima zadržkov pred kamerami, zato psihologinja pojasnjuje, da je že vstopil z neko predispozicijo odprtosti in to tudi takoj na začetku pokazal.

V vsakem primeru sta si Žiga in Lara morala biti všeč takoj, ko sta prišla v stik. Prvi vtis in feromoni naredijo svoje, njene pretekle izkušnje ter njegova brezskrbnost in sproščenost pa so skupaj rodili hitro razvijajoče se intimno dogajanje, še pojasnjuje sogovornica, ki je sodelovala že pri izbiri kandidatov za Bar, v soboto pa je bila ena od gostij v oddaji v živo.

Več podrobnosti o samem dogajanju bo dr. Podgorškova pojasnila danes ob 17. uri v oddaji Dan. na Planetu. Ne zamudite!