Vroče poljubljanje na veliki otvoritvi bara #foto

Sinoči je lokal na Kongresnem trgu 3 tudi uradno odprl svoja vrata za obiskovalce. Na otvoritveni zabavi je bilo vzdušje odlično, tekmovalce so prišli na zanje izredno pomemben večer podpret tudi prijatelji in družinski člani. Tamaro je najbolj razveselil njen fant, ki mu je padla v objem in si z njim izmenjala nekaj vročih poljubov.

Čeprav so tekmovalci zdoma komaj teden dni, nekateri že pogrešajo vse, ki so jih pustili doma: Buraz psa, Karmen otroke, Tamara fanta. A sinoči, na veliki otvoritvi bara, so barovce in barovke z obiskom razveselili tudi svojci in prijatelji. Tamaro je med drugim prišel bodrit njen fant, ki mu je črnolasa Štajerka padla v objem in si z njim izmenjala nekaj vročih poljubov. Ni pa bila edina barovka, ki se je na otvoritveni zabavi predala nežnosti ...

Vzdušje na velikem odprtju bara v središču Ljubljane je bilo sicer odlično, nad tekmovalci, ki so morali skrbeti za prve goste, je budno bdel Barov menedžer Emi. Med drugim so barovke in barovci postregli s čokoladno zabavo. V izvirne, ročno izdelane čokoladne kozarčke iz najboljšega kakava so nalili prvovrstne slovenske likerje najrazličnejših okusov.

Nekaj utrinkov sinočnjega dogodka si lahko ogledate v spodnji fotogaleriji.

In čeprav je bilo od daleč videti, kot da je vse v najlepšem redu in da vse teče kot po maslu, v resnici ni bilo čisto tako …

V Baru se bo sicer veliko dogajalo ves teden. Danes se lahko oglasite na Kongresnem trgu 3 in s tekmovalci naredite kakšen selfi, zvečer pa vam pripravljajo že novo zabavo z živo glasbo – zaplesali boste lahko na ritme zasedbe Tequila. Četrtkovo popoldne bo namenjeno sproščenemu druženju po službi, oglasite se lahko na tako imenovani zabavi Kriglo gor!, pestro pa bo tudi jutri zvečer, saj barovci in barovke pripravljajo novo tematsko zabavo.