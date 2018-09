V Baru še vedno divjajo strasti: Lara in Žiga znova v akciji! #video

Že prvi dnevi resničnostnega šova Bar so postregli s strastno ljubezensko zgodbo. Žiga in Lara sta si po le nekaj urah v Baru že skočila v naročje in poskrbela za kar precej vročih prizorov. V sobotni oddaji v živo sta povedala, da še sama ne vesta, kam to pelje. A ure za tem so pokazale, da očitno znova v posteljo.

Jutri ob 20. uri ne zamudite velikega odprtja Bara! Pridružite se barovkam in barovcem na Kongresnem trgu 3, saj za vas pripravljajo noro zabavo z DJ Saturday Simonom in kar nekaj presenečenj.

Prvi dnevi v Baru so bili pravi vrtiljak tako za Žigo in Laro kot njune sostanovalce. Strast med njima je namreč tako velika, da ju to, da spita z vsemi preostalimi tekmovalci, ne ustavi pri izkazovanju naklonjenosti. V sobotni oddaji v živo so se preostali barovci in barovke pošalili, da zaradi njune posteljne telovadbe precej slabo spijo. "Jaz spim 16 centimetrov stran od vaju, sem najbolj izpostavljen tresljajem ... Na vsake toliko sta me celo malo z nogo brcnila," je v smehu povedal njun sostanovalec Erik.

Nekaj najbolj divjih posnetkov njunih prvih noči v Baru v preteklem tednu, ki ste jih lahko videli že v sobotni oddaji Bar, si lahko znova ogledate spodaj.

Ko sta v sobotni oddaji besedo dobila Žiga in Lara, sta bila sicer videti malce v zadregi, a sta odkrito priznala, da se privlačita. "Boljše se je pokazati kot realno budalo kot popolnega, pa to v resnici nisi," je v svoj zagovor povedal Žiga in dodal: "Jaz imam rad blondinke z modrimi očmi, ki morajo imeti tudi pravi karakter." Tudi Lara je priznala, da jo Žiga privlači že vse od prvega srečanja, a ni znala povedati, kam to pelje oziroma ali bi lahko bil prav Žiga njen naslednji fant. Na Jasnino vprašanje, kako to, da ju prisotnost kamer ni ustavila, sta odvrnila: "Brez komentarja."

A tudi ure, ki so sledile sobotni oddaji v živo, so bile zanimive. Čeprav sta se na neki način znašla na zagovoru pred širno Slovenijo, ju to očitno ni zmotilo. Naklonjenost sta si izkazovala še naprej.

Kaj vse se je dogajalo med njima v soboto ponoči in v nedeljo čez dan, pa izveste v jutrišnji epizodi Bara, ki bo na sporedu ob 21. uri na Planetu. Ne zamudite!