V Bar vstopila go go plesalka #foto

Jasmina Kananović je samozavestna Štajerka brez dlake na jeziku. Ima kar dve službi: zaposlena je kot frizerka za podaljševanje las v salonu v Gradcu in kot natakarica. Samozavestna temnolaska je tudi go go plesalka, ki zase pravi, da je zelo iznajdljiva in da zna poprijeti za vsako delo. Če je trebna, položi tudi laminat ali dekorativni kamen.

Kamere je ne motijo, saj je prepričana, da bo všeč vsem. "Ne vem, zakaj me kdo ne bi podprl," pravi temnolaska, ki ima na zadnjici tetovirano svoje nebesno znamenje - škorpijona.

